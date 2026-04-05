Прибавки и оздоровительные выплаты: когда отказ работодателя является нарушением

07:36, 5 апреля 2026
В Гоструда объяснили, в каких случаях работодатель может устанавливать или не выплачивать надбавки за сложность и напряженность труда, а также как регулируется предоставление материальной помощи на оздоровление.
Прибавки и оздоровительные выплаты: когда отказ работодателя является нарушением
Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда отмечает, что согласно части второй статьи 97 КЗоТ, порядок введения надбавок и их размеры предприятия, учреждения и организации определяют самостоятельно, закрепляя эти условия в коллективном договоре.

Надбавка за сложность и напряжённость труда является стимулирующей выплатой, которая устанавливается на основании приказа руководителя за достижение высоких результатов в работе, повышенную интенсивность труда, выполнение особо важных задач или значительный объём выполняемой работы.

Такая надбавка не является обязательной и зависит от наличия экономии фонда оплаты труда. Её размер и порядок предоставления определяются внутренним положением предприятия. Руководители структурных подразделений подают обоснованные предложения относительно установления этой надбавки конкретным работникам, а окончательное решение принимает руководитель предприятия путём издания соответствующего приказа.

Материальная помощь на оздоровление, которую часто называют «оздоровительными», является социальной денежной выплатой для работников, которые уходят в ежегодный отпуск. В то же время единого нормативного документа, регулирующего порядок её начисления, не существует. Поэтому следует руководствоваться нормативными актами, применяемыми к различным категориям работников. Основная особенность этой выплаты заключается в том, что её предоставляют непосредственно перед началом ежегодного основного отпуска.

Для отдельных категорий работников предоставление материальной помощи на оздоровление является обязательным. В частности, это касается государственных служащих, должностных лиц органов местного самоуправления, педагогических и научно-педагогических работников, работников сферы культуры, музейных и библиотечных работников, медицинских работников, а также работников противотуберкулёзных учреждений.

В то же время для работников предприятий и организаций небюджетной сферы вопрос выплаты такой помощи определяется положениями коллективного договора.

Гоструда трудовые отношения

