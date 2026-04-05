  В Україні

У Львові спростували чутки про те, що 50 тисяч дітей ВПО нібито не ходять до школи через цькування за мову

16:53, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У міськраді заявили, що дані про масове невідвідування шкіл через цькування не відповідають дійсності, а кількість дітей-переселенців у рази менша.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській міській раді спростували інформацію про те, що нібито 50 тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб не відвідують школи міста через цькування за мову.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив директор департаменту освіти та культури міськради Андрій Закалюк, така інформація «не просто маніпуляція», а «відверта брехня», яка не має нічого спільного з реальністю.

За його словами, у школах і дитячих садках Львова навчаються понад 4600 дітей зі статусом ВПО, а загалом у місті проживає близько 12 тисяч дітей-переселенців, включно з малюками та студентами до 18 років. При цьому загальна кількість учнів у Львові становить 87 тисяч.

«Де тут «50 тисяч»? У чиїй уяві вони існують? До слова, у Львові загалом 87 тис учнів. Так, конфлікти бувають. Але робити з поодиноких випадків «масове явище» — це або повна відірваність від реальності, або свідома спроба її спотворити» — зазначив Закалюк.

Посадовець також пояснив, що частина дітей-переселенців справді не відвідує львівські школи, але не через утиски. Зокрема, дехто продовжує дистанційне навчання у своїх попередніх закладах освіти, а іншим потрібен час для психологічної адаптації.

«І це нормальні процеси в умовах війни. Ненормально — вигадувати історії про «системне цькування»», — наголосив він.

Закалюк додав, що Львів прийняв десятки тисяч людей під час повномасштабної війни, і спроби дискредитувати цю роботу є проявом цинізму або дезінформації.

Окремо він розкритикував заяви про так званий «тумблер мови», назвавши їх відірваними від реальності.

Також посадовець уточнив, що особа, яку раніше згадували у цьому контексті, наразі не є чинною радницею міністра освіти і науки України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів діти ВПО школа мова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]