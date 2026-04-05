У Львові спростували чутки про те, що 50 тисяч дітей ВПО нібито не ходять до школи через цькування за мову

У Львівській міській раді спростували інформацію про те, що нібито 50 тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб не відвідують школи міста через цькування за мову.

Як повідомив директор департаменту освіти та культури міськради Андрій Закалюк, така інформація «не просто маніпуляція», а «відверта брехня», яка не має нічого спільного з реальністю.

За його словами, у школах і дитячих садках Львова навчаються понад 4600 дітей зі статусом ВПО, а загалом у місті проживає близько 12 тисяч дітей-переселенців, включно з малюками та студентами до 18 років. При цьому загальна кількість учнів у Львові становить 87 тисяч.

«Де тут «50 тисяч»? У чиїй уяві вони існують? До слова, у Львові загалом 87 тис учнів. Так, конфлікти бувають. Але робити з поодиноких випадків «масове явище» — це або повна відірваність від реальності, або свідома спроба її спотворити» — зазначив Закалюк.

Посадовець також пояснив, що частина дітей-переселенців справді не відвідує львівські школи, але не через утиски. Зокрема, дехто продовжує дистанційне навчання у своїх попередніх закладах освіти, а іншим потрібен час для психологічної адаптації.

«І це нормальні процеси в умовах війни. Ненормально — вигадувати історії про «системне цькування»», — наголосив він.

Закалюк додав, що Львів прийняв десятки тисяч людей під час повномасштабної війни, і спроби дискредитувати цю роботу є проявом цинізму або дезінформації.

Окремо він розкритикував заяви про так званий «тумблер мови», назвавши їх відірваними від реальності.

Також посадовець уточнив, що особа, яку раніше згадували у цьому контексті, наразі не є чинною радницею міністра освіти і науки України.

