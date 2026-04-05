Во Львове опровергли слухи о том, что 50 тысяч детей ВПЛ якобы не ходят в школу из-за преследований по языковому признаку

В горсовете заявили, что данные о массовом непосещении школ из-за преследований не соответствуют действительности, а количество детей-переселенцев в разы меньше.

Во Львовском городском совете опровергли информацию о том, что якобы 50 тысяч детей внутренне перемещенных лиц не посещают школы города из-за преследований из-за языка.

Как сообщил директор департамента образования и культуры горсовета Андрей Закалюк, такая информация — «не просто манипуляция», а «откровенная ложь», не имеющая ничего общего с реальностью.

По его словам, в школах и детских садах Львова обучаются более 4600 детей со статусом ВПЛ, а всего в городе проживает около 12 тысяч детей-переселенцев, включая малышей и студентов до 18 лет. При этом общее количество учеников во Львове составляет 87 тысяч.

«Где здесь «50 тысяч»? В чьем воображении они существуют? К слову, во Львове всего 87 тысяч учеников. Да, конфликты бывают. Но делать из единичных случаев «массовое явление» — это либо полная оторванность от реальности, либо сознательная попытка ее исказить», — отметил Закалюк.

Чиновник также пояснил, что часть детей-переселенцев действительно не посещает львовские школы, но не из-за притеснений. В частности, некоторые продолжают дистанционное обучение в своих прежних учебных заведениях, а другим нужно время для психологической адаптации.

«И это нормальные процессы в условиях войны. Ненормально — придумывать истории о «системной травле», — подчеркнул он.

Закалюк добавил, что Львов принял десятки тысяч людей во время полномасштабной войны, и попытки дискредитировать эту работу являются проявлением цинизма или дезинформации.

Отдельно он раскритиковал заявления о так называемом «тумблере языка», назвав их оторванными от реальности.

Также чиновник уточнил, что лицо, которое ранее упоминалось в этом контексте, в настоящее время не является действующим советником министра образования и науки Украины.

