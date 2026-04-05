  В Украине

Во Львове опровергли слухи о том, что 50 тысяч детей ВПЛ якобы не ходят в школу из-за преследований по языковому признаку

16:53, 5 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В горсовете заявили, что данные о массовом непосещении школ из-за преследований не соответствуют действительности, а количество детей-переселенцев в разы меньше.
Во Львове опровергли слухи о том, что 50 тысяч детей ВПЛ якобы не ходят в школу из-за преследований по языковому признаку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовском городском совете опровергли информацию о том, что якобы 50 тысяч детей внутренне перемещенных лиц не посещают школы города из-за преследований из-за языка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщил директор департамента образования и культуры горсовета Андрей Закалюк, такая информация — «не просто манипуляция», а «откровенная ложь», не имеющая ничего общего с реальностью.

По его словам, в школах и детских садах Львова обучаются более 4600 детей со статусом ВПЛ, а всего в городе проживает около 12 тысяч детей-переселенцев, включая малышей и студентов до 18 лет. При этом общее количество учеников во Львове составляет 87 тысяч.

«Где здесь «50 тысяч»? В чьем воображении они существуют? К слову, во Львове всего 87 тысяч учеников. Да, конфликты бывают. Но делать из единичных случаев «массовое явление» — это либо полная оторванность от реальности, либо сознательная попытка ее исказить», — отметил Закалюк.

Чиновник также пояснил, что часть детей-переселенцев действительно не посещает львовские школы, но не из-за притеснений. В частности, некоторые продолжают дистанционное обучение в своих прежних учебных заведениях, а другим нужно время для психологической адаптации.

«И это нормальные процессы в условиях войны. Ненормально — придумывать истории о «системной травле», — подчеркнул он.

Закалюк добавил, что Львов принял десятки тысяч людей во время полномасштабной войны, и попытки дискредитировать эту работу являются проявлением цинизма или дезинформации.

Отдельно он раскритиковал заявления о так называемом «тумблере языка», назвав их оторванными от реальности.

Также чиновник уточнил, что лицо, которое ранее упоминалось в этом контексте, в настоящее время не является действующим советником министра образования и науки Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]