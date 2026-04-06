В Івано-Франківську двоє дітей потрапили в реанімацію через отруєння невідомими речовинами

В Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню через отруєння невідомими речовинами доставили двох малолітніх хлопців. Про це повідомила поліція області.

У неділю, 5 квітня, медики повідомили поліцейським, що госпіталізували двох малолітніх хлопців з отруєнням. Вони — 2012 та 2013 років народження.

За попередньою інформацією, діти отруїлися невідомими речовинами. Їх доставили до медзакладу у машині екстреної медичної допомоги. Пацієнти перебувають у реанімаційному відділенні.

На місце події працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

