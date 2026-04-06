450 тисяч «зайвих» гривень – як ремонтували укриття у школах на Подолі

15:41, 6 квітня 2026
Посадовців Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації підозрюють у завищенні вартості робіт та погодженні кошторисів.
У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо генерального директора підрядної компанії, інженера з проєктно-кошторисної роботи та посадовця Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, підозрюваних у заволодінні бюджетними коштами під час капітальних ремонтів укриттів і захисних споруд у двох школах. Про це розповіли в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, у 2023 році керівник підприємства-підрядника, діючи за попередньою змовою з інженером, подав до Управління освіти кошторисну документацію із заздалегідь завищеною вартістю будівельних матеріалів.

Посадовець Управління освіти, як встановили правоохоронці, знав про завищення цін, однак не провів належного моніторингу їхньої ринкової вартості та затвердив кошторис у поданому вигляді.

У результаті під час виконання робіт зі столичного бюджету було переплачено 450 тисяч гривень, якими фактично заволоділи службові особи підрядної організації.

Дії генерального директора та інженера кваліфіковано як заволодіння бюджетними коштами за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Посадовцю Управління освіти інкримінують пособництво у цьому злочині — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

суд Київ школа укриття

