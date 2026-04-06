450 тысяч «лишних» гривен — как ремонтировали укрытия в школах на Подоле

Чиновников Управления образования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации подозревают в завышении стоимости работ и согласовании смет.

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении генерального директора подрядной компании, инженера по проектно-сметной работе и должностного лица Управления образования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, подозреваемых в завладении бюджетными средствами во время капитальных ремонтов укрытий и защитных сооружений в двух школах. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, в 2023 году руководитель предприятия-подрядчика, действуя по предварительному сговору с инженером, подал в Управление образования сметную документацию с заранее завышенной стоимостью строительных материалов.

Должностное лицо Управления образования, как установили правоохранители, знало о завышении цен, однако не провело надлежащего мониторинга их рыночной стоимости и утвердило смету в представленном виде.

В результате во время выполнения работ из столичного бюджета было переплачено 450 тысяч гривен, которыми фактически завладели должностные лица подрядной организации.

Действия генерального директора и инженера квалифицированы как завладение бюджетными средствами по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Должностному лицу Управления образования инкриминируют пособничество в этом преступлении — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины.

