  1. В Украине

450 тысяч «лишних» гривен — как ремонтировали укрытия в школах на Подоле

15:41, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чиновников Управления образования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации подозревают в завышении стоимости работ и согласовании смет.
450 тысяч «лишних» гривен — как ремонтировали укрытия в школах на Подоле
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении генерального директора подрядной компании, инженера по проектно-сметной работе и должностного лица Управления образования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, подозреваемых в завладении бюджетными средствами во время капитальных ремонтов укрытий и защитных сооружений в двух школах. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в 2023 году руководитель предприятия-подрядчика, действуя по предварительному сговору с инженером, подал в Управление образования сметную документацию с заранее завышенной стоимостью строительных материалов.

Должностное лицо Управления образования, как установили правоохранители, знало о завышении цен, однако не провело надлежащего мониторинга их рыночной стоимости и утвердило смету в представленном виде.

В результате во время выполнения работ из столичного бюджета было переплачено 450 тысяч гривен, которыми фактически завладели должностные лица подрядной организации.

Действия генерального директора и инженера квалифицированы как завладение бюджетными средствами по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Должностному лицу Управления образования инкриминируют пособничество в этом преступлении — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев школа укрытие

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]