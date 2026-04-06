Виготовляв фіктивні медичні документи — Апеляційний суд у Полтаві «посилив» покарання ділку

Суд призначив ділку 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком, проте апеляційний суд прийняв інше рішення.

Полтавський апеляційний суд скасував м’яке покарання у справі щодо організації незаконних відстрочок від мобілізації та призначив реальний термін ув’язнення. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Йдеться про мешканця Полтави, якого 17 грудня 2025 року суд першої інстанції визнав винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ч.1 ст.114-1 ККУ) та підробленні документів (ч.3 ст.358 ККУ). Тоді йому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком.

Як встановило слідство, обвинувачений організував схему виготовлення фіктивних медичних документів — зокрема висновків про потребу в догляді та довідок про інвалідність — які давали підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Встановлено, що злочинець діяв у змові з іншими особами.

Прокуратура оскаржила вирок, вказавши на його надмірну м’якість. Апеляційний суд погодився: колегія суддів наголосила, що злочин мав системний характер, вчинявся в умовах особливого періоду та підривав обороноздатність держави.

У результаті суд призначив нове покарання — 3 роки позбавлення волі. Засудженого взяли під варту в залі суду.

