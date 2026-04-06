  1. В Україні

Виготовляв фіктивні медичні документи — Апеляційний суд у Полтаві «посилив» покарання ділку

12:55, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд призначив ділку 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком, проте апеляційний суд прийняв інше рішення.
Виготовляв фіктивні медичні документи — Апеляційний суд у Полтаві «посилив» покарання ділку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Полтавський апеляційний суд скасував м’яке покарання у справі щодо організації незаконних відстрочок від мобілізації та призначив реальний термін ув’язнення. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про мешканця Полтави, якого 17 грудня 2025 року суд першої інстанції визнав винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ч.1 ст.114-1 ККУ) та підробленні документів (ч.3 ст.358 ККУ). Тоді йому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком.

Як встановило слідство, обвинувачений організував схему виготовлення фіктивних медичних документів — зокрема висновків про потребу в догляді та довідок про інвалідність — які давали підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Встановлено, що злочинець діяв у змові з іншими особами.

Прокуратура оскаржила вирок, вказавши на його надмірну м’якість. Апеляційний суд погодився: колегія суддів наголосила, що злочин мав системний характер, вчинявся в умовах особливого періоду та підривав обороноздатність держави.

У результаті суд призначив нове покарання — 3 роки позбавлення волі. Засудженого взяли під варту в залі суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК мобілізація

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]