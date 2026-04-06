  1. В Украине

Изготавливал фиктивные медицинские документы — Апелляционный суд в Полтаве «ужесточил» наказание дельцу

12:55, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд назначил дельцу 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком, однако апелляционный суд принял другое решение.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский апелляционный суд отменил мягкое наказание по делу об организации незаконных отсрочек от мобилизации и назначил реальный срок лишения свободы. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о жителе Полтавы, которого 17 декабря 2025 года суд первой инстанции признал виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч.1 ст.114-1 УК Украины) и подделке документов (ч.3 ст.358 УК Украины). Тогда ему назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Как установило следствие, обвиняемый организовал схему изготовления фиктивных медицинских документов — в частности заключений о необходимости ухода и справок об инвалидности — которые давали основания для получения отсрочки от мобилизации. Установлено, что злоумышленник действовал в сговоре с другими лицами.

Прокуратура обжаловала приговор, указав на его чрезмерную мягкость. Апелляционный суд согласился: коллегия судей подчеркнула, что преступление носило системный характер, совершалось в условиях особого периода и подрывало обороноспособность государства.

В результате суд назначил новое наказание — 3 года лишения свободы. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]