Изготавливал фиктивные медицинские документы — Апелляционный суд в Полтаве «ужесточил» наказание дельцу

Суд назначил дельцу 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком, однако апелляционный суд принял другое решение.

Полтавский апелляционный суд отменил мягкое наказание по делу об организации незаконных отсрочек от мобилизации и назначил реальный срок лишения свободы. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Речь идет о жителе Полтавы, которого 17 декабря 2025 года суд первой инстанции признал виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч.1 ст.114-1 УК Украины) и подделке документов (ч.3 ст.358 УК Украины). Тогда ему назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Как установило следствие, обвиняемый организовал схему изготовления фиктивных медицинских документов — в частности заключений о необходимости ухода и справок об инвалидности — которые давали основания для получения отсрочки от мобилизации. Установлено, что злоумышленник действовал в сговоре с другими лицами.

Прокуратура обжаловала приговор, указав на его чрезмерную мягкость. Апелляционный суд согласился: коллегия судей подчеркнула, что преступление носило системный характер, совершалось в условиях особого периода и подрывало обороноспособность государства.

В результате суд назначил новое наказание — 3 года лишения свободы. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

