Лише 18 зі 100 українців зіштовхнулися з корупцією в Україні у минулому році: що змінилося і де стало краще

У минулому році 18,2% громадян повідомили про те, що стикалися з корупцією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні за результатами минулого року зафіксували зниження корупційного досвіду громадян у низці сфер, із якими вони стикаються найчастіше. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», повідомили у НАЗК.

Як зазначається, у минулому році 18,2% громадян повідомили про те, що стикалися з корупцією. У НАЗК зазначають, що хоча порівняно з 2024 роком зміни незначні, корупційний досвід продовжує зменшуватися (у 2020 році з корупцією стикалися 27% населення).

Згідно опитування, найпомітніше зниження корупційного досвіду відбулося у сфері будівництва та земельних відносин — із 44,1% у 2024 році до 31,8% у 2025-му. Водночас, попри позитивну динаміку, ця сфера другий рік поспіль залишається найбільш корумпованою в оцінках громадян.

Експерти пояснюють покращення дерегуляцією, децентралізацією та цифровізацією процесів.

Суттєві зміни зафіксовано і в інших сферах. Зокрема, рівень корупційного досвіду у сервісних центрах МВС знизився з 26,1% до 16,2%, а у сфері підключення та обслуговування комунальних послуг — із 24,1% до 18,1%. Значне зменшення також відбулося у дошкільній освіті — до 9% проти 27% у 2023 році.

У сфері охорони здоров’я, яка залишається серед лідерів за рівнем корупції, також спостерігається послідовна тенденція до зменшення цього показника: у 2025 році про корупційні випадки заявили 24,2% отримувачів медпослуг. У МОЗ це пов’язують із цифровізацією.

Водночас високими залишаються показники корупції у сферах забезпечення правопорядку та протидії злочинності (26%) та у закладах вищої освіти (24,6%) — за рік вони практично не змінилися.

Найнижчий рівень корупційного досвіду традиційно зафіксовано у центрах надання адміністративних послуг — лише 5% відвідувачів стикалися з такими проявами під час звернень.

Для бізнесу позитивні зміни найбільш відчутні у митній сфері: рівень корупційного досвіду знизився до 21,8% проти понад 35% у попередні роки. Це пов’язують із впровадженням автоматизованого оформлення та митних спрощень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.