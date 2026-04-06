Лишь 18 из 100 украинцев столкнулись с коррупцией в Украине в прошлом году: что изменилось и где стало лучше

22:18, 6 апреля 2026
В прошлом году 18,2% граждан сообщили о том, что сталкивались с коррупцией.
В Украине по результатам прошлого года зафиксировали снижение коррупционного опыта граждан в ряде сфер, с которыми они сталкиваются чаще всего. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования «Коррупция в Украине 2025: понимание, восприятие, распространенность», сообщили в НАПК.

Как отмечается, в прошлом году 18,2% граждан сообщили о том, что сталкивались с коррупцией. В НАПК отмечают, что хотя по сравнению с 2024 годом изменения незначительны, коррупционный опыт продолжает снижаться (в 2020 году с коррупцией сталкивались 27% населения).

Согласно опросу, наиболее заметное снижение коррупционного опыта произошло в сфере строительства и земельных отношений — с 44,1% в 2024 году до 31,8% в 2025-м. В то же время, несмотря на положительную динамику, эта сфера второй год подряд остается наиболее коррумпированной по оценкам граждан.

Эксперты объясняют улучшение дерегуляцией, децентрализацией и цифровизацией процессов.

Существенные изменения зафиксированы и в других сферах. В частности, уровень коррупционного опыта в сервисных центрах МВД снизился с 26,1% до 16,2%, а в сфере подключения и обслуживания коммунальных услуг — с 24,1% до 18,1%. Значительное снижение также произошло в дошкольном образовании — до 9% против 27% в 2023 году.

В сфере здравоохранения, которая остается среди лидеров по уровню коррупции, также наблюдается последовательная тенденция к снижению этого показателя: в 2025 году о коррупционных случаях заявили 24,2% получателей медицинских услуг. В Минздраве это связывают с цифровизацией.

В то же время высокими остаются показатели коррупции в сферах обеспечения правопорядка и противодействия преступности (26%) и в учреждениях высшего образования (24,6%) — за год они практически не изменились.

Самый низкий уровень коррупционного опыта традиционно зафиксирован в центрах предоставления административных услуг — лишь 5% посетителей сталкивались с такими проявлениями при обращениях.

Для бизнеса положительные изменения наиболее ощутимы в таможенной сфере: уровень коррупционного опыта снизился до 21,8% против более 35% в предыдущие годы. Это связывают с внедрением автоматизированного оформления и таможенных упрощений.

