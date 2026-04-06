Пенсія менша за очікувану: як оскаржити виплати та повернути гроші

19:43, 6 квітня 2026
Пенсіонери можуть домогтися перерахунку виплат у разі заниження пенсії, однак для цього потрібно дотриматися встановленої процедури оскарження.
Пенсія менша за очікувану: як оскаржити виплати та повернути гроші
Частина українських пенсіонерів стикається з ситуацією, коли розмір виплат виявляється меншим, ніж вони очікували.

У Пенсійному фонді пояснюють, що зкон дозволяє переглянути такі нарахування, але процедура має чіткі правила. Причини для звернення можуть бути різними та стосуються як самого процесу призначення пенсії, так і правильності розрахунків.

Серед найпоширеніших проблем є помилки в розрахунках, некоректно врахований страховий стаж, відмова у призначенні пенсії, затягування розгляду документів, а також порушення права на пільгову чи дострокову пенсію.

Закон дозволяє обрати зручний спосіб подання скарги. Звернутися можна до вищого органу Пенсійного фонду або до його керівництва у письмовій формі, особисто чи онлайн із використанням електронного підпису.

Після розгляду звернення заявник отримує відповідь у встановлений термін протягом 15 днів.

Чому пенсія може бути меншою

Розмір виплат залежить від механізму розрахунку. Система автоматично застосовує оптимізацію доходів, у межах якої періоди з найнижчими зарплатами можуть не враховуватися, що впливає на середній показник.

Окремі труднощі виникають і під час переходу з одного виду пенсії на інший. У таких випадках навіть додатковий стаж не завжди забезпечує відчутне зростання виплат через обмеження бази нарахування.

