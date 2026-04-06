Пенсия меньше ожидаемой: как обжаловать выплаты и вернуть деньги

Пенсионеры могут добиться перерасчета выплат в случае занижения пенсии, однако для этого нужно придерживаться установленной процедуры обжалования.

Часть украинских пенсионеров сталкивается с ситуацией, когда размер выплат оказывается меньше, чем они ожидали.

В Пенсионном фонде объясняют, что закон позволяет пересмотреть такие начисления, однако процедура имеет четкие правила. Причины для обращения могут быть разными и касаются как самого процесса назначения пенсии, так и правильности расчетов.

Среди наиболее распространенных проблем — ошибки в расчетах, некорректно учтенный страховой стаж, отказ в назначении пенсии, затягивание рассмотрения документов, а также нарушение права на льготную или досрочную пенсию.

Закон позволяет выбрать удобный способ подачи жалобы. Обратиться можно в вышестоящий орган Пенсионного фонда или к его руководству в письменной форме, лично или онлайн с использованием электронной подписи.

После рассмотрения обращения заявитель получает ответ в установленный срок — в течение 15 дней.

Почему пенсия может быть меньше

Размер выплат зависит от механизма расчета. Система автоматически применяет оптимизацию доходов, в рамках которой периоды с самой низкой зарплатой могут не учитываться, что влияет на средний показатель.

Отдельные сложности возникают и при переходе с одного вида пенсии на другой. В таких случаях даже дополнительный стаж не всегда обеспечивает ощутимое увеличение выплат из-за ограничений базы начисления.

