ДПС запустила «дорожні карти» для платників ПДВ з рекомендаціями щодо заповнення таблиць
Державна податкова служба запустила «дорожні карти» для платників податку на додану вартість, щоб допомогти уникати технічних помилок під час заповнення та подання таблиць даних. Про це повідомили у відомстві.
Як зазначає ДПС, інструмент розробили на основі аналізу запитів профільних асоціацій та з урахуванням специфіки різних галузей. Його мета — мінімізувати випадки зупинення податкових накладних через неточності в документах.
«Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність і податкова накладна зупинена. Завдяки комплексу заходів нам вже вдалося суттєво скоротити відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогодні він становить 0,1 – 0,15%. Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників», – сказала в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
У ДПС уточнили, що «дорожні карти» містять практичні рекомендації щодо правильного заповнення таблиці даних платника ПДВ. Вони охоплюють типові ситуації та допомагають уникнути поширених помилок.
Таблиця даних платника податку — це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), товарів (УКТЗЕД) та послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає або виготовляє в Україні. Найбільш актуальним її подання є для підприємств виробничої та переробної сфер, будівництва, надання послуг і сільського господарства.
Основні вимоги до подання
У ДПС наголосили, що подання таблиці має низку обов’язкових вимог:
- Таблицю подають разом із поясненням, де зазначають вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність.
- Документ подається виключно в електронній формі.
- Якщо підприємство веде кілька видів діяльності, таблицю можна подавати окремо для кожного з них.
- Для вже врахованих кодів повторне подання не потрібне.
- За потреби можна додати копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.
Що обов’язково вказати в поясненні
Для позитивного рішення комісії пояснення має містити інформацію про:
- платника податку та специфіку його діяльності,
- трудові ресурси, задіяні у господарській діяльності,
- матеріальні ресурси (основні засоби, транспорт, земля, спецтехніка),
- дозвільні документи (ліцензії, допуски тощо),
- посилання на податкову та фінансову звітність.
Чому таблицю можуть не врахувати
У ДПС пояснили, що рішення про неврахування таблиці можуть ухвалити у разі:
- подання без пояснення,
- відсутності необхідних даних у поясненні,
- нерозкриття суті господарських операцій,
- відсутності трудових ресурсів або занизького рівня зарплати,
- невідповідності інформації даним автоматизованих систем.
Типові приклади помилок
Серед поширених випадків:
- сільгоспвиробник декларує реалізацію продукції без наявності земельних ділянок, техніки чи персоналу;
- податковий кредит формується за рахунок товарів, не пов’язаних із основною діяльністю (наприклад, закупівля оргтехніки чи продуктів для будівельних робіт);
- виявляється невідповідність між даними платника та інформацією в системах ДПС;
- рівень заробітної плати працівників нижчий за встановлений мінімум.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.