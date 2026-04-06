ДПС запустила «дорожні карти» для платників ПДВ з рекомендаціями щодо заповнення таблиць

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба запустила «дорожні карти» для платників податку на додану вартість, щоб допомогти уникати технічних помилок під час заповнення та подання таблиць даних. Про це повідомили у відомстві.

Як зазначає ДПС, інструмент розробили на основі аналізу запитів профільних асоціацій та з урахуванням специфіки різних галузей. Його мета — мінімізувати випадки зупинення податкових накладних через неточності в документах.

«Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність і податкова накладна зупинена. Завдяки комплексу заходів нам вже вдалося суттєво скоротити відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогодні він становить 0,1 – 0,15%. Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників», – сказала в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

У ДПС уточнили, що «дорожні карти» містять практичні рекомендації щодо правильного заповнення таблиці даних платника ПДВ. Вони охоплюють типові ситуації та допомагають уникнути поширених помилок.

Таблиця даних платника податку — це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), товарів (УКТЗЕД) та послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає або виготовляє в Україні. Найбільш актуальним її подання є для підприємств виробничої та переробної сфер, будівництва, надання послуг і сільського господарства.

Основні вимоги до подання

У ДПС наголосили, що подання таблиці має низку обов’язкових вимог:

Таблицю подають разом із поясненням, де зазначають вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність. Документ подається виключно в електронній формі. Якщо підприємство веде кілька видів діяльності, таблицю можна подавати окремо для кожного з них. Для вже врахованих кодів повторне подання не потрібне. За потреби можна додати копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.

Що обов’язково вказати в поясненні

Для позитивного рішення комісії пояснення має містити інформацію про:

платника податку та специфіку його діяльності,

трудові ресурси, задіяні у господарській діяльності,

матеріальні ресурси (основні засоби, транспорт, земля, спецтехніка),

дозвільні документи (ліцензії, допуски тощо),

посилання на податкову та фінансову звітність.

Чому таблицю можуть не врахувати

У ДПС пояснили, що рішення про неврахування таблиці можуть ухвалити у разі:

подання без пояснення,

відсутності необхідних даних у поясненні,

нерозкриття суті господарських операцій,

відсутності трудових ресурсів або занизького рівня зарплати,

невідповідності інформації даним автоматизованих систем.

Типові приклади помилок

Серед поширених випадків:

сільгоспвиробник декларує реалізацію продукції без наявності земельних ділянок, техніки чи персоналу;

податковий кредит формується за рахунок товарів, не пов’язаних із основною діяльністю (наприклад, закупівля оргтехніки чи продуктів для будівельних робіт);

виявляється невідповідність між даними платника та інформацією в системах ДПС;

рівень заробітної плати працівників нижчий за встановлений мінімум.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.