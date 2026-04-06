ГНС запустила «дорожные карты» для плательщиков НДС с рекомендациями по заполнению таблиц

«Дорожные карты» охватывают типичные ситуации и помогают бизнесу правильно оформлять данные.

Государственная налоговая служба запустила «дорожные карты» для плательщиков налога на добавленную стоимость, чтобы помочь избежать технических ошибок при заполнении и подаче таблиц данных. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечает ГНС, инструмент разработан на основе анализа запросов профильных ассоциаций и с учетом специфики различных отраслей. Его цель — минимизировать случаи приостановки налоговых накладных из-за неточностей в документах.

«Иногда даже одной несущественной ошибки достаточно, чтобы остановить процесс. Одна неточность — и налоговая накладная заблокирована. Благодаря комплексу мер нам уже удалось существенно сократить процент заблокированных налоговых накладных. На сегодняшний день он составляет 0,1–0,15%. Делаем следующий шаг, чтобы облегчить работу бизнеса. Чтобы технические ошибки не останавливали работу добросовестных плательщиков», — сказала и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

В ГНС уточнили, что «дорожные карты» содержат практические рекомендации по правильному заполнению таблицы данных плательщика НДС. Они охватывают типичные ситуации и помогают избежать распространенных ошибок.

Таблица данных налогоплательщика — это сводная информация о кодах видов экономической деятельности (КВЭД), товаров (УКТВЭД) и услуг (ДКПП), которые налогоплательщик регулярно поставляет или производит в Украине. Наиболее актуально её представление для предприятий производственной и перерабатывающей сфер, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства.

Основные требования к подаче

В ГНС подчеркнули, что подача таблицы имеет ряд обязательных требований:

Таблицу подают вместе с пояснением, где указывают вид деятельности со ссылкой на налоговую и другую отчетность. Документ подается исключительно в электронной форме. Если предприятие ведет несколько видов деятельности, таблицу можно подавать отдельно для каждого из них. Для уже учтенных кодов повторная подача не требуется. При необходимости можно приложить копии документов, подтверждающих специфику деятельности.

Что обязательно указать в пояснении

Для положительного решения комиссии пояснение должно содержать информацию о:

налогоплательщика и специфику его деятельности,

трудовые ресурсы, задействованные в хозяйственной деятельности,

материальные ресурсы (основные средства, транспорт, земля, спецтехника),

разрешительные документы (лицензии, допуски и т. п.),

ссылки на налоговую и финансовую отчетность.

Почему таблицу могут не учесть

В ГНС пояснили, что решение о неучете таблицы может быть принято в случае:

подачи без пояснения,

отсутствия необходимых данных в пояснении,

нераскрытия сути хозяйственных операций,

отсутствия трудовых ресурсов или слишком низкого уровня заработной платы,

несоответствия информации данным автоматизированных систем.

Типичные примеры ошибок

Среди распространенных случаев:

сельхозпроизводитель декларирует реализацию продукции при отсутствии земельных участков, техники или персонала;

налоговый кредит формируется за счет товаров, не связанных с основной деятельностью (например, закупка оргтехники или продуктов для строительных работ);

выявляется несоответствие между данными плательщика и информацией в системах ГНС;

уровень заработной платы работников ниже установленного минимума.

