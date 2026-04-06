ГНС запустила «дорожные карты» для плательщиков НДС с рекомендациями по заполнению таблиц
Государственная налоговая служба запустила «дорожные карты» для плательщиков налога на добавленную стоимость, чтобы помочь избежать технических ошибок при заполнении и подаче таблиц данных. Об этом сообщили в ведомстве.
Как отмечает ГНС, инструмент разработан на основе анализа запросов профильных ассоциаций и с учетом специфики различных отраслей. Его цель — минимизировать случаи приостановки налоговых накладных из-за неточностей в документах.
«Иногда даже одной несущественной ошибки достаточно, чтобы остановить процесс. Одна неточность — и налоговая накладная заблокирована. Благодаря комплексу мер нам уже удалось существенно сократить процент заблокированных налоговых накладных. На сегодняшний день он составляет 0,1–0,15%. Делаем следующий шаг, чтобы облегчить работу бизнеса. Чтобы технические ошибки не останавливали работу добросовестных плательщиков», — сказала и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
В ГНС уточнили, что «дорожные карты» содержат практические рекомендации по правильному заполнению таблицы данных плательщика НДС. Они охватывают типичные ситуации и помогают избежать распространенных ошибок.
Таблица данных налогоплательщика — это сводная информация о кодах видов экономической деятельности (КВЭД), товаров (УКТВЭД) и услуг (ДКПП), которые налогоплательщик регулярно поставляет или производит в Украине. Наиболее актуально её представление для предприятий производственной и перерабатывающей сфер, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства.
Основные требования к подаче
В ГНС подчеркнули, что подача таблицы имеет ряд обязательных требований:
- Таблицу подают вместе с пояснением, где указывают вид деятельности со ссылкой на налоговую и другую отчетность.
- Документ подается исключительно в электронной форме.
- Если предприятие ведет несколько видов деятельности, таблицу можно подавать отдельно для каждого из них.
- Для уже учтенных кодов повторная подача не требуется.
- При необходимости можно приложить копии документов, подтверждающих специфику деятельности.
Что обязательно указать в пояснении
Для положительного решения комиссии пояснение должно содержать информацию о:
- налогоплательщика и специфику его деятельности,
- трудовые ресурсы, задействованные в хозяйственной деятельности,
- материальные ресурсы (основные средства, транспорт, земля, спецтехника),
- разрешительные документы (лицензии, допуски и т. п.),
- ссылки на налоговую и финансовую отчетность.
Почему таблицу могут не учесть
В ГНС пояснили, что решение о неучете таблицы может быть принято в случае:
- подачи без пояснения,
- отсутствия необходимых данных в пояснении,
- нераскрытия сути хозяйственных операций,
- отсутствия трудовых ресурсов или слишком низкого уровня заработной платы,
- несоответствия информации данным автоматизированных систем.
Типичные примеры ошибок
Среди распространенных случаев:
- сельхозпроизводитель декларирует реализацию продукции при отсутствии земельных участков, техники или персонала;
- налоговый кредит формируется за счет товаров, не связанных с основной деятельностью (например, закупка оргтехники или продуктов для строительных работ);
- выявляется несоответствие между данными плательщика и информацией в системах ГНС;
- уровень заработной платы работников ниже установленного минимума.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.