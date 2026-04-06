Розрив у зарплатах вчителів сягає 2,5 раза: у Раді планують змінити систему оплати

Із 1 вересня підвищення заробітних плат учителям на 20% відбудеться гарантовано, водночас система оплати праці потребує змін — повідомив Сергій Бабак.

Підвищення заробітних плат учителям на 20% із 1 вересня планується реалізувати в повному обсязі. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Водночас, за його словами, у сфері освіти зберігається системна проблема, пов’язана зі структурою оплати праці. Йдеться про низький базовий оклад і значну кількість надбавок, які формують різницю в оплаті праці між молодими та досвідченими педагогами — приблизно у 2,5 раза.

Паралельно з підвищенням зарплат розглядається необхідність реформування системи оплати праці. Очікується, що це дозволить зменшити диспропорції та зробити професію вчителя більш привабливою для молоді.

Нині лише близько 20% випускників педагогічних спеціальностей працюють за фахом, що створює додаткові виклики для оновлення освітньої системи.

