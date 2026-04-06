Разрыв в зарплатах учителей достигает 2,5 раза: в Раде планируют изменить систему оплаты

Повышение зарплат учителям на 20% с 1 сентября планируется реализовать в полном объеме. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

В то же время, по его словам, в сфере образования сохраняется системная проблема, связанная со структурой оплаты труда. Речь идет о низком базовом окладе и значительном количестве надбавок, формирующих разницу в оплате труда между молодыми и опытными педагогами — примерно в 2,5 раза.

Параллельно с повышением зарплат рассматривается необходимость реформирования системы оплаты труда. Ожидается, что это позволит снизить диспропорции и сделать профессию учителя более привлекательной для молодежи.

Сейчас только около 20% выпускников педагогических специальностей работают по специальности, что создает дополнительные вызовы по обновлению образовательной системы.

