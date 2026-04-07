  1. В Україні

На Харківщині 16-річна дівчина народила дитину від рідного батька — чоловіку повідомлено про підозру

16:16, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДНК-експертиза підтвердила: неповнолітня дівчина, яка має розумову відсталість, завагітніла від власного батька.
Фото: Офіс Генпрокурора
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, якого слідство вважає причетним до зґвалтування власної неповнолітньої доньки. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Встановлено, що в одному з сіл Лозівського району Харківської області 16-річна дівчина, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину. Відповідно до результатів ДНК-дослідження батьком новонародженої є її рідний батько.

Правоохоронці встановили, що чоловік, усвідомлюючи психічний стан доньки та її неспроможність повноцінно оцінювати ситуацію і чинити опір, скористався її безпорадністю.

За версією слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вчинив щодо неї сексуальне насильство, коли дружини та інших чотирьох неповнолітніх дітей не було вдома.

Керівник Лозівської окружної прокуратури Харківської області погодив повідомлення про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Батько знав, що його дитина через свій психічний стан не здатна повноцінно осмислювати події та чинити опір, і скористався цим для задоволення власних цинічних потреб. Замість того, щоб бути опорою та захистом для доньки, яка потребує особливого догляду, він посягнув на її статеву недоторканість. Ми докладемо усіх зусиль і зберемо необхідну доказову базу для притягнення підозрюваного до відповідальності. Подібні вчинки стосовно дітей, а тим паче вчинені батьками, не мають виправдання», - зазначив керівник Лозівської окружної прокуратури Харківської області Сергій Колесник.

Прокурори разом зі слідчими поліції збирають докази на підтвердження систематичності ґвалтування потерпілої рідним батьком, яким у подальшому буде надана належна правова оцінка. Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти офіс генерального прокурора

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]