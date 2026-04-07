На Харківщині 16-річна дівчина народила дитину від рідного батька — чоловіку повідомлено про підозру

ДНК-експертиза підтвердила: неповнолітня дівчина, яка має розумову відсталість, завагітніла від власного батька.

У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, якого слідство вважає причетним до зґвалтування власної неповнолітньої доньки. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що в одному з сіл Лозівського району Харківської області 16-річна дівчина, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину. Відповідно до результатів ДНК-дослідження батьком новонародженої є її рідний батько.

Правоохоронці встановили, що чоловік, усвідомлюючи психічний стан доньки та її неспроможність повноцінно оцінювати ситуацію і чинити опір, скористався її безпорадністю.

За версією слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вчинив щодо неї сексуальне насильство, коли дружини та інших чотирьох неповнолітніх дітей не було вдома.

Керівник Лозівської окружної прокуратури Харківської області погодив повідомлення про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Батько знав, що його дитина через свій психічний стан не здатна повноцінно осмислювати події та чинити опір, і скористався цим для задоволення власних цинічних потреб. Замість того, щоб бути опорою та захистом для доньки, яка потребує особливого догляду, він посягнув на її статеву недоторканість. Ми докладемо усіх зусиль і зберемо необхідну доказову базу для притягнення підозрюваного до відповідальності. Подібні вчинки стосовно дітей, а тим паче вчинені батьками, не мають виправдання», - зазначив керівник Лозівської окружної прокуратури Харківської області Сергій Колесник.

Прокурори разом зі слідчими поліції збирають докази на підтвердження систематичності ґвалтування потерпілої рідним батьком, яким у подальшому буде надана належна правова оцінка. Слідство триває.

