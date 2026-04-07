На Харьковщине 16-летняя девушка родила ребенка от родного отца — мужчине сообщено о подозрении

ДНК-экспертиза подтвердила: несовершеннолетняя девушка с умственной отсталостью забеременела от собственного отца.

Фото: Офис Генпрокурора

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, которого следствие считает причастным к изнасилованию собственной несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Установлено, что в одном из сел Лозовского района Харьковской области 16-летняя девушка, имеющая умственную отсталость, родила недоношенного ребенка. Согласно результатам ДНК-исследования, отцом новорожденного является ее родной отец.

Правоохранители установили, что мужчина, осознавая психическое состояние дочери и ее неспособность полноценно оценивать ситуацию и оказывать сопротивление, воспользовался ее беспомощностью.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил в отношении нее сексуальное насилие, когда жены и других четырех несовершеннолетних детей не было дома.

Руководитель Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области согласовал сообщение о подозрении в изнасиловании несовершеннолетнего лица, с которым виновный состоит в семейных отношениях (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Отец знал, что его ребенок из-за своего психического состояния не способен полноценно осмысливать события и оказывать сопротивление, и воспользовался этим для удовлетворения собственных циничных потребностей. Вместо того чтобы быть опорой и защитой для дочери, которая нуждается в особом уходе, он посягнул на ее половую неприкосновенность. Мы приложим все усилия и соберем необходимую доказательную базу для привлечения подозреваемого к ответственности. Подобные действия в отношении детей, а тем более совершенные родителями, не имеют оправдания», — отметил руководитель Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области Сергей Колесник.

Прокуроры вместе со следователями полиции собирают доказательства, подтверждающие систематичность изнасилования потерпевшей родным отцом, которым в дальнейшем будет дана надлежащая правовая оценка. Следствие продолжается.

