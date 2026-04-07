В Україні зафіксували понад 600 випадків нападів на працівників ТЦК – Нацполіція

Харківщина, Київ і Дніпропетровщина — лідери за нападами на ТЦК.

Від початку дії воєнного стану, з 24 лютого 2022 року, в Україні задокументовано 611 випадків опору або нападів на працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконання ними службових обов’язків. Як повідомили у Національній поліції в коментарі «Інтерфакс-Україна», за цей період загинули троє військовослужбовців ТЦК та СП.

Найбільше таких інцидентів зафіксовано у Харківській області — 68 випадків, у Києві — 53 та у Дніпропетровській області — 44. Також значна кількість правопорушень зафіксована у Волинській області (38), Львівській (37), Одеській (36) та Чернігівській (33), а також в інших регіонах України.

У поліції зазначають, що кількість подібних випадків зростає. У 2022 році було зафіксовано 5 інцидентів, у 2023 році — 38. У 2024 році кількість нападів зросла до 118, а у 2025 році — до 341 випадку.

Станом на початок 2026 року вже зафіксовано понад сотню фактів опору працівникам ТЦК та СП.

