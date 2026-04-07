В Украине зафиксировано более 600 случаев нападений на сотрудников ТЦК — Нацполиция

19:16, 7 апреля 2026
Харьковская область, Киев и Днепропетровская область — лидеры по количеству нападений на ТЦК.
В Украине зафиксировано более 600 случаев нападений на сотрудников ТЦК — Нацполиция
С начала действия военного положения, с 24 февраля 2022 года, в Украине зафиксировано 611 случаев сопротивления или нападений на сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время выполнения ими служебных обязанностей. Как сообщили в Национальной полиции в комментарии «Интерфакс-Украина», за этот период погибли трое военнослужащих ТЦК и СП.

Больше всего таких инцидентов зафиксировано в Харьковской области — 68 случаев, в Киеве — 53 и в Днепропетровской области — 44. Также значительное количество правонарушений зафиксировано в Волынской области (38), Львовской (37), Одесской (36) и Черниговской (33), а также в других регионах Украины.

В полиции отмечают, что количество подобных случаев растет. В 2022 году было зафиксировано 5 инцидентов, в 2023 году — 38. В 2024 году количество нападений возросло до 118, а в 2025 году — до 341 случая.

По состоянию на начало 2026 года уже зафиксировано более сотни фактов сопротивления сотрудникам ТЦК и СП.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

