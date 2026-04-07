В Украине зафиксировано более 600 случаев нападений на сотрудников ТЦК — Нацполиция

Харьковская область, Киев и Днепропетровская область — лидеры по количеству нападений на ТЦК.

С начала действия военного положения, с 24 февраля 2022 года, в Украине зафиксировано 611 случаев сопротивления или нападений на сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время выполнения ими служебных обязанностей. Как сообщили в Национальной полиции в комментарии «Интерфакс-Украина», за этот период погибли трое военнослужащих ТЦК и СП.

Больше всего таких инцидентов зафиксировано в Харьковской области — 68 случаев, в Киеве — 53 и в Днепропетровской области — 44. Также значительное количество правонарушений зафиксировано в Волынской области (38), Львовской (37), Одесской (36) и Черниговской (33), а также в других регионах Украины.

В полиции отмечают, что количество подобных случаев растет. В 2022 году было зафиксировано 5 инцидентов, в 2023 году — 38. В 2024 году количество нападений возросло до 118, а в 2025 году — до 341 случая.

По состоянию на начало 2026 года уже зафиксировано более сотни фактов сопротивления сотрудникам ТЦК и СП.

