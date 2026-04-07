  В Україні

Понад 1000 грн до пенсії: кому нарахують і що для цього потрібно зробити

23:12, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні пенсіонери віком від 80 років можуть отримувати щомісячну доплату понад 1000 гривень, але лише за певних умов.
Понад 1000 грн до пенсії: кому нарахують і що для цього потрібно зробити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пенсіонери віком від 80 років можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 1038 гривень, але лише за виконання визначених умов.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Пенсійному фонді пояснили, що така надбавка призначається не всім, а лише тим, хто дійсно потребує додаткової підтримки.

Хто має право на виплату

Доплату у 1038 грн можуть отримати пенсіонери, які проживають самі та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. При цьому не має значення, чи перебувають такі родичі в Україні або за кордоном.

Обов’язковою умовою також є підтверджена потреба в постійному сторонньому догляді через стан здоров’я.

Як підтвердити потребу в догляді
Спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він оцінює стан здоров’я пацієнта та, за необхідності, направляє на лікарсько-консультативну комісію.

Саме ця комісія ухвалює рішення та видає довідку про те, що людина не може самостійно себе обслуговувати. Зазвичай це стосується осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю.

Як визначається розмір доплати

Сума надбавки прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 гривень.

Розмір доплати — 40% від цієї суми, тобто 1038 гривень щомісяця, які додаються до основної пенсії.

Як оформити виплату

Після отримання медичного висновку необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою. До неї додаються паспорт, ідентифікаційний код та медична довідка, яка підтверджує право на надбавку. Без цього документа виплата не призначається.

Також українці, які оцифрували трудову книжку, можуть перевірити її статус онлайн у особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. У розділі звернень відображається інформація про обробку документів, що дозволяє контролювати процес без зайвих відвідувань установ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]