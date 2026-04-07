Более 1000 грн к пенсии: кому насчитают и что для этого нужно сделать

В Украине пенсионеры от 80 лет могут получать ежемесячную доплату свыше 1000 гривен, но только при определенных условиях.

В Пенсионном фонде пояснили, что такая надбавка назначается не всем, а лишь тем, кто действительно нуждается в дополнительной поддержке.

Кто имеет право на выплату

Доплату в 1038 грн могут получать пенсионеры, которые проживают одни и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом не имеет значения, находятся ли такие родственники в Украине или за границей.

Обязательным условием также является подтверждённая потребность в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья.

Как подтвердить потребность в уходе

Сначала необходимо обратиться к семейному врачу. Он оценивает состояние здоровья пациента и при необходимости направляет на врачебно-консультативную комиссию.

Именно эта комиссия принимает решение и выдаёт справку о том, что человек не может самостоятельно себя обслуживать. Как правило, это касается лиц с тяжёлыми хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью.

Как определяется размер доплаты

Сумма надбавки привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен.

Размер доплаты — 40% от этой суммы, то есть 1038 гривен ежемесячно, которые добавляются к основной пенсии.

Как оформить выплату

После получения медицинского заключения необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением. К нему прилагаются паспорт, идентификационный код и медицинская справка, подтверждающая право на надбавку. Без этого документа выплата не назначается.

Также украинцы, которые оцифровали трудовую книжку, могут проверить её статус онлайн в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. В разделе обращений отображается информация об обработке документов, что позволяет контролировать процесс без лишних визитов в учреждения.

