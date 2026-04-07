  1. В Украине

Более 1000 грн к пенсии: кому насчитают и что для этого нужно сделать

23:12, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине пенсионеры от 80 лет могут получать ежемесячную доплату свыше 1000 гривен, но только при определенных условиях.
Более 1000 грн к пенсии: кому насчитают и что для этого нужно сделать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине пенсионеры в возрасте от 80 лет могут получать ежемесячную доплату в размере 1038 гривен, но только при выполнении определённых условий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Пенсионном фонде пояснили, что такая надбавка назначается не всем, а лишь тем, кто действительно нуждается в дополнительной поддержке.

Кто имеет право на выплату

Доплату в 1038 грн могут получать пенсионеры, которые проживают одни и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом не имеет значения, находятся ли такие родственники в Украине или за границей.

Обязательным условием также является подтверждённая потребность в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья.

Как подтвердить потребность в уходе

Сначала необходимо обратиться к семейному врачу. Он оценивает состояние здоровья пациента и при необходимости направляет на врачебно-консультативную комиссию.

Именно эта комиссия принимает решение и выдаёт справку о том, что человек не может самостоятельно себя обслуживать. Как правило, это касается лиц с тяжёлыми хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью.

Как определяется размер доплаты

Сумма надбавки привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен.

Размер доплаты — 40% от этой суммы, то есть 1038 гривен ежемесячно, которые добавляются к основной пенсии.

Как оформить выплату

После получения медицинского заключения необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением. К нему прилагаются паспорт, идентификационный код и медицинская справка, подтверждающая право на надбавку. Без этого документа выплата не назначается.

Также украинцы, которые оцифровали трудовую книжку, могут проверить её статус онлайн в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. В разделе обращений отображается информация об обработке документов, что позволяет контролировать процесс без лишних визитов в учреждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]