Более 1000 грн к пенсии: кому насчитают и что для этого нужно сделать
В Украине пенсионеры в возрасте от 80 лет могут получать ежемесячную доплату в размере 1038 гривен, но только при выполнении определённых условий.
В Пенсионном фонде пояснили, что такая надбавка назначается не всем, а лишь тем, кто действительно нуждается в дополнительной поддержке.
Кто имеет право на выплату
Доплату в 1038 грн могут получать пенсионеры, которые проживают одни и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом не имеет значения, находятся ли такие родственники в Украине или за границей.
Обязательным условием также является подтверждённая потребность в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья.
Как подтвердить потребность в уходе
Сначала необходимо обратиться к семейному врачу. Он оценивает состояние здоровья пациента и при необходимости направляет на врачебно-консультативную комиссию.
Именно эта комиссия принимает решение и выдаёт справку о том, что человек не может самостоятельно себя обслуживать. Как правило, это касается лиц с тяжёлыми хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью.
Как определяется размер доплаты
Сумма надбавки привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен.
Размер доплаты — 40% от этой суммы, то есть 1038 гривен ежемесячно, которые добавляются к основной пенсии.
Как оформить выплату
После получения медицинского заключения необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением. К нему прилагаются паспорт, идентификационный код и медицинская справка, подтверждающая право на надбавку. Без этого документа выплата не назначается.
Также украинцы, которые оцифровали трудовую книжку, могут проверить её статус онлайн в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. В разделе обращений отображается информация об обработке документов, что позволяет контролировать процесс без лишних визитов в учреждения.
