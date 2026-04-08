  В Україні

Лева Кишакевича обрали основним кандидатом на висунення від України на обрання суддею МКС

16:04, 8 квітня 2026
Конкурсна комісія визначила Лева Кишакевича основним, а Оксану Сенаторову резервним кандидатом від України на посаду судді Міжнародного кримінального суду.
фото: Getty Images
Конкурсна комісія з відбору кандидата від України на посаду судді Міжнародного кримінального суду провела співбесіди з учасниками 24–26 березня.

Члени конкурсної комісії відзначили високий рівень професійної підготовки всіх кандидатів, їх глибоке знання положень Римського статуту та практики Міжнародного кримінального суду.

За їхніми словами, фаховість претендентів, їхні моральні якості, доброчесність і впевнене володіння робочими мовами суду ускладнили процес відбору. У комісії також подякували кандидатам за толерантність і коректну комунікацію, повідомили в Офісі Президента.

За підсумками співбесід 8 квітня 2026 року комісія визначила основного та резервного кандидатів від України на посаду судді Міжнародного кримінального суду:

- Кишакевича Лева Юрійовича – основним кандидатом на висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду,

- Сенаторову Оксану Василівну – резервним кандидатом на висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду.

Обоє відібраних кандидатів є визнаними правниками з високими моральними якостями та багаторічним професійним досвідом.

Лев Кишакевич — суддя Верховного Суду, який має понад 30 років досвіду у правовій сфері. Він спеціалізується на кримінальному праві та процесі, добре обізнаний із міжнародними стандартами прав людини та практикою міжнародних судових інституцій.

Як суддя Великої Палати Верховного Суду, він є автором постанови 2024 року у справі щодо осіб, засуджених за злочини, пов’язані з агресивною війною. Це рішення стало ключовим для формування практики застосування статті 437 Кримінального кодексу України відповідно до міжнародних норм, зокрема статті 8bis Римського статуту.

Оксана Сенаторова — професорка з понад 20-річним досвідом у сфері міжнародного, гуманітарного та кримінального права, а також перехідного правосуддя. Вона працює старшою юридичною радницею в Atrocity Crimes Advisory Group, яка допомагає у притягненні до відповідальності за міжнародні злочини в Україні, а також є радницею організації Geneva Call.

Її професійна діяльність зосереджена на захисті жертв збройних конфліктів і питаннях відповідальності за міжнародні злочини, зокрема злочин агресії та воєнні злочини. Вона також заснувала громадську організацію «Центр міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя» та є співзасновницею ініціативи Sunflowers Foundation.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що МЗС роз’яснило, на якому етапі перебуває національний відбір до МКС та які перевірки очікують на кандидатів перед фінальним голосуванням.

Також ми писали, що Міжнародний кримінальний суд продовжив період висування кандидатур для виборів суддів. 

