Льва Кишакевича избрали основным кандидатом на выдвижение от Украины на избрание судьей МУС

16:04, 8 апреля 2026
Конкурсная комиссия определила Льва Кишакевича основным, а Оксану Сенаторову – резервным кандидатом от Украины на должность судьи Международного уголовного суда.
Льва Кишакевича избрали основным кандидатом на выдвижение от Украины на избрание судьей МУС
Конкурсная комиссия по отбору кандидата от Украины на должность судьи Международного уголовного суда провела собеседования с участниками 24–26 марта.

Члены конкурсной комиссии отметили высокий уровень профессиональной подготовки всех кандидатов, их глубокое знание положений Римского статута и практики Международного уголовного суда.

По их словам, профессионализм претендентов, их моральные качества, добропорядочность и уверенное владение рабочими языками суда усложнили процесс отбора. В комиссии также поблагодарили кандидатов за толерантность и корректное общение, сообщили в Офисе Президента.

По итогам собеседований 8 апреля 2026 года комиссия определила основного и резервного кандидатов от Украины на должность судьи Международного уголовного суда:

  • Кишакевича Льва Юрьевича — основным кандидатом для выдвижения от Украины на избрание судьей Международного уголовного суда,
  • Сенаторову Оксану Васильевну — резервным кандидатом для выдвижения от Украины на избрание судьей Международного уголовного суда.

Оба отобранных кандидата являются признанными юристами с высокими моральными качествами и многолетним профессиональным опытом.

Лев Кишакевич — судья Верховного Суда, имеющий более 30 лет опыта в правовой сфере. Он специализируется на уголовном праве и процессе, хорошо осведомлен о международных стандартах прав человека и практике международных судебных институтов.

Как судья Большой Палаты Верховного Суда, он является автором постановления 2024 года по делу лиц, осужденных за преступления, связанные с агрессивной войной. Это решение стало ключевым для формирования практики применения статьи 437 Уголовного кодекса Украины в соответствии с международными нормами, в частности статьей 8bis Римского статута.

Оксана Сенаторова — профессор с более чем 20-летним опытом в сфере международного, гуманитарного и уголовного права, а также переходного правосудия. Она работает старшим юридическим советником в Atrocity Crimes Advisory Group, которая содействует привлечению к ответственности за международные преступления в Украине, а также является советником организации Geneva Call.

Ее профессиональная деятельность сосредоточена на защите жертв вооруженных конфликтов и вопросах ответственности за международные преступления, в частности преступление агрессии и военные преступления. Она также является основателем общественной организации «Центр международного гуманитарного права и переходного правосудия» и соучредителем инициативы Sunflowers Foundation.

