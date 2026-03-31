Международный уголовный суд продлил период выдвижения кандидатур для выборов судей

Международный прием заявок в МУС, который считался закрытым, продлен до полуночи 12 апреля.

Секретариат Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда сообщил о продлении срока подачи кандидатур на должности новых судей Международного уголовного суда. Решение было принято в связи с тем, что по состоянию на конец марта не все минимальные требования относительно регионального представительства кандидатов были выполнены.

По состоянию на 29 марта 2026 года подано 13 кандидатур: 7 по списку A и 6 по списку B. В то же время часть региональных квот еще не выполнена. В частности, недостаточное количество кандидатов выдвинуто от государств Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как от Восточноевропейских стран на данный момент не подано ни одной кандидатуры.

Согласно регламенту Римского статута, первоначальный 12-недельный срок для подачи кандидатур на должности судей истек в воскресенье, 29 марта 2026 года. По состоянию на этот день официальная номинация от Украины в Гааге зарегистрирована не была.

Национальный конкурс проводился в довольно сжатые сроки. Собеседования с 13 претендентами состоялись только 24–25 марта. После этого комиссия должна была выбрать победителя, а государство — оформить официальную дипломатическую ноту. Технически Украина не успела завершить эти процедуры до установленного срока.

Ситуацию изменило официальное сообщение Секретариата Ассамблеи государств-участников под номером ICC-ASP/25/SP/59. В документе указано, что из-за невыполнения минимальных требований по региональному балансу период номинаций был продлен до 24:00 12 апреля 2026 года.

Это означает, что Украина получила дополнительные 14 дней для завершения всех внутренних процедур. Страны-стороны могут передавать номинации курьером или по электронной почте.

Для успешного завершения процедуры:

Конкурсная комиссия должна подвести итоги проведенных собеседований и официально объявить победителя. На этом этапе важно соблюсти все процедурные нормы, чтобы результаты конкурса были безупречными с точки зрения международных стандартов прозрачности. После объявления результатов конкурса кандидатура подается на утверждение Главе государства. Подпись Президента Украины является необходимым юридическим актом, легитимизирующим избрание кандидата на национальном уровне. Министерство иностранных дел должно сформировать пакет документов и передать официальную ноту в Секретариат в Гаагу.

Если Украина не подаст кандидатуру до 12 апреля, следующая возможность иметь своего судью в МУС появится только через три года.

