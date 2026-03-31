Международный уголовный суд продлил период выдвижения кандидатур для выборов судей
Секретариат Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда сообщил о продлении срока подачи кандидатур на должности новых судей Международного уголовного суда. Решение было принято в связи с тем, что по состоянию на конец марта не все минимальные требования относительно регионального представительства кандидатов были выполнены.
По состоянию на 29 марта 2026 года подано 13 кандидатур: 7 по списку A и 6 по списку B. В то же время часть региональных квот еще не выполнена. В частности, недостаточное количество кандидатов выдвинуто от государств Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как от Восточноевропейских стран на данный момент не подано ни одной кандидатуры.
Согласно регламенту Римского статута, первоначальный 12-недельный срок для подачи кандидатур на должности судей истек в воскресенье, 29 марта 2026 года. По состоянию на этот день официальная номинация от Украины в Гааге зарегистрирована не была.
Национальный конкурс проводился в довольно сжатые сроки. Собеседования с 13 претендентами состоялись только 24–25 марта. После этого комиссия должна была выбрать победителя, а государство — оформить официальную дипломатическую ноту. Технически Украина не успела завершить эти процедуры до установленного срока.
Ситуацию изменило официальное сообщение Секретариата Ассамблеи государств-участников под номером ICC-ASP/25/SP/59. В документе указано, что из-за невыполнения минимальных требований по региональному балансу период номинаций был продлен до 24:00 12 апреля 2026 года.
Это означает, что Украина получила дополнительные 14 дней для завершения всех внутренних процедур. Страны-стороны могут передавать номинации курьером или по электронной почте.
Для успешного завершения процедуры:
- Конкурсная комиссия должна подвести итоги проведенных собеседований и официально объявить победителя. На этом этапе важно соблюсти все процедурные нормы, чтобы результаты конкурса были безупречными с точки зрения международных стандартов прозрачности.
- После объявления результатов конкурса кандидатура подается на утверждение Главе государства. Подпись Президента Украины является необходимым юридическим актом, легитимизирующим избрание кандидата на национальном уровне.
- Министерство иностранных дел должно сформировать пакет документов и передать официальную ноту в Секретариат в Гаагу.
Если Украина не подаст кандидатуру до 12 апреля, следующая возможность иметь своего судью в МУС появится только через три года.
