Пенсії у травні: чи отримають пенсіонери підвищення і доплати

У травні підвищення пенсій не передбачено, однак частина українців зможе отримати вікові доплати.

У березні в Україні було проведено індексацію пенсій. Як повідомили у Пенсійному фонді, вона стосувалася тих громадян, яким пенсійні виплати були призначені до завершення 2025 року. Після перерахунку підвищення отримали приблизно 9,5 мільйона пенсіонерів.

У квітні 2026 року відбувся значний перегляд пенсій для осіб, які продовжують працювати після виходу на пенсію. За підсумками цього перерахунку доплати склали від 100 до 2595 гривень, залежно від індивідуальних умов.

У травні нової індексації пенсій не передбачено. Водночас громадяни можуть отримати додаткові виплати, що залежать від віку.

Розмір надбавки визначається так:

для осіб віком 70–74 роки — 300 гривень;

для тих, кому 75–79 років — 456 гривень;

для громадян віком від 80 років — 570 гривень.

Головною умовою для отримання цих коштів є розмір основної пенсії. Якщо ваша пенсійна виплата перевищує 10 340,35 гривень, вікова надбавка не призначається.

