  1. В Україні

Пенсії у травні: чи отримають пенсіонери підвищення і доплати

07:36, 9 квітня 2026
У травні підвищення пенсій не передбачено, однак частина українців зможе отримати вікові доплати.
Пенсії у травні: чи отримають пенсіонери підвищення і доплати
У березні в Україні було проведено індексацію пенсій. Як повідомили у Пенсійному фонді, вона стосувалася тих громадян, яким пенсійні виплати були призначені до завершення 2025 року. Після перерахунку підвищення отримали приблизно 9,5 мільйона пенсіонерів.

У квітні 2026 року відбувся значний перегляд пенсій для осіб, які продовжують працювати після виходу на пенсію. За підсумками цього перерахунку доплати склали від 100 до 2595 гривень, залежно від індивідуальних умов.

У травні нової індексації пенсій не передбачено. Водночас громадяни можуть отримати додаткові виплати, що залежать від віку.

Розмір надбавки визначається так:

  • для осіб віком 70–74 роки — 300 гривень;
  • для тих, кому 75–79 років — 456 гривень;
  • для громадян віком від 80 років — 570 гривень.

Головною умовою для отримання цих коштів є розмір основної пенсії. Якщо ваша пенсійна виплата перевищує 10 340,35 гривень, вікова надбавка не призначається. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.

Майбутнє міжнародного правосуддя: Лев Кишакевич та Оксана Сенаторова стали фіналістами конкурсу до МКС

Шлях кандидатів до МКС, жорсткі вимоги Гааги та функції системи міжнародного правосуддя зсередини.

Штрафи за утилізацію відходів у водойми можуть зрости з 85 гривень до 5 тисяч

За утилізацію  відходів у водойми доведеться платити 5 тисяч, а за обмеження доступу до пляжів — 17 тисяч.

У Раді пропонують новий порядок виключення жінок з військового обліку: 30 днів на перевірку і 90 — на виключення

У Раді пропонують врегулювати порядок виключення жінок із військового обліку у разі помилкового або незаконного внесення даних до реєстрів.

