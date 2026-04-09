  1. В Украине

Пенсии в мае: получат ли пенсионеры повышение и доплаты

07:36, 9 апреля 2026
В мае повышение пенсий не предусмотрено, однако часть украинцев сможет получить возрастные доплаты.
В марте в Украине была проведена индексация пенсий. Как сообщили в Пенсионном фонде, она коснулась граждан, которым пенсионные выплаты были назначены до конца 2025 года. После перерасчёта повышение получили примерно 9,5 миллиона пенсионеров.

В апреле 2026 года состоялся значительный пересмотр пенсий для лиц, продолжающих работать после выхода на пенсию. По итогам этого перерасчёта доплаты составили от 100 до 2595 гривен в зависимости от индивидуальных условий.

В мае новая индексация пенсий не предусмотрена. В то же время граждане могут рассчитывать на дополнительные выплаты, зависящие от возраста.

Размер надбавки определяется следующим образом:

  • для лиц в возрасте 70–74 лет — 300 гривен;
  • для тех, кому 75–79 лет — 456 гривен;
  • для граждан в возрасте от 80 лет — 570 гривен.

Главным условием для получения этих средств является размер основной пенсии. Если ваша пенсионная выплата превышает 10 340,35 гривен, возрастная надбавка не назначается.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто претендует на кресло судьи КСУ от Парламента: итоги этапа оценивания КГЭ

Консультативная группа экспертов объявила дату проведения письменного оценивания для кандидатов на должность судей КСУ от Верховной Рады.

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

