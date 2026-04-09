Пенсии в мае: получат ли пенсионеры повышение и доплаты

В мае повышение пенсий не предусмотрено, однако часть украинцев сможет получить возрастные доплаты.

В марте в Украине была проведена индексация пенсий. Как сообщили в Пенсионном фонде, она коснулась граждан, которым пенсионные выплаты были назначены до конца 2025 года. После перерасчёта повышение получили примерно 9,5 миллиона пенсионеров.

В апреле 2026 года состоялся значительный пересмотр пенсий для лиц, продолжающих работать после выхода на пенсию. По итогам этого перерасчёта доплаты составили от 100 до 2595 гривен в зависимости от индивидуальных условий.

В мае новая индексация пенсий не предусмотрена. В то же время граждане могут рассчитывать на дополнительные выплаты, зависящие от возраста.

Размер надбавки определяется следующим образом:

для лиц в возрасте 70–74 лет — 300 гривен;

для тех, кому 75–79 лет — 456 гривен;

для граждан в возрасте от 80 лет — 570 гривен.

Главным условием для получения этих средств является размер основной пенсии. Если ваша пенсионная выплата превышает 10 340,35 гривен, возрастная надбавка не назначается.

