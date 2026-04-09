КСУ розглядає скаргу щодо конституційності обмежень касаційного оскарження в адміністративних справах

Другий сенат Конституційний Суд України розглянув конституційну скаргу щодо відповідності Конституції положень Кодексу адміністративного судочинства України, які обмежують право на касаційне оскарження.

фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд повідомляє, що Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Лук’янчук Лілії Петрівни.

Як зазначила суддя-доповідач у справі Галина Юровська, суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на конституційність підпунктів „а“, „в“ пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

Оспорюваними приписами Кодексу визначено, що не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), крім випадків, якщо: „а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики“; „в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу.

На думку заявниці, підпункти „а“, „в“ пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу, застосовані в її остаточному судовому рішенні, порушують право на доступ до правосуддя та захист індивідуальних прав, принцип верховенства права, складовою якого є юридична визначеність, а отже, суперечать низці норм Конституції України.

Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.