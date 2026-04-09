КСУ рассматривает жалобу относительно конституционности ограничений кассационного обжалования в административных делах

Второй сенат Конституционный Суд Украины рассмотрел конституционную жалобу о соответствии Конституции положений Кодекса административного судопроизводства Украины, ограничивающих право на кассационное обжалование.

Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат в открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Лукьянчук Лилии Петровны.

Как отметила судья-докладчик по делу Галина Юровская, субъект права на конституционную жалобу обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность подпункты «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Оспариваемыми положениями Кодекса определено, что не подлежат кассационному обжалованию судебные решения по делам незначительной сложности и другим делам, рассмотренным по правилам упрощенного искового производства (кроме дел, которые в соответствии с Кодексом рассматриваются по правилам общего искового производства), за исключением случаев, если: «а) кассационная жалоба касается вопроса права, имеющего фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики»; «в) дело представляет значительный общественный интерес или имеет исключительное значение для участника дела, подающего кассационную жалобу».

По мнению заявительницы, подпункты «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса, примененные в ее окончательном судебном решении, нарушают право на доступ к правосудию и защиту индивидуальных прав, принцип верховенства права, составной частью которого является юридическая определенность, а следовательно, противоречат ряду норм Конституции Украины.

Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

