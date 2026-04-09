  В Україні

Верховний Суд підтвердив незаконність передачі під забудову 18 гектарів землі поблизу Дніпра

23:30, 9 квітня 2026
Верховний Суд підтвердив незаконність передачі під забудову 18 гектарів земель водного фонду поблизу Дніпра та постановив повернути їх у комунальну власність громади.
Верховний Суд став на бік прокуратури у справі щодо повернення у комунальну власність майже 18 гектарів землі поблизу Дніпра, які раніше незаконно передали приватній структурі. Про це повідомили у прокуратурі. 

Йдеться про ділянки водного фонду в межах прибережної захисної смуги Канівського водосховища. Закон чітко визначає їхній статус: такі землі не можна приватизувати чи використовувати для забудови.

У ході судового розгляду прокурори довели, що передача територій юридичній особі під приводом наявності нерухомості була безпідставною. Насправді планувалося використати ці землі для зведення елітного котеджного містечка, хоча вони мають водоохоронне значення і повинні залишатися у власності громади.

Такі дії суперечать нормам земельного та водного законодавства України, яке забороняє забудову та приватизацію земель водного фонду, особливо в межах прибережних смуг.

Остаточну крапку у справі поставив Верховний Суд, відхиливши заяву відповідача про перегляд рішення апеляційної інстанції за нововиявленими обставинами.

Цьому передувала тривала судова боротьба: прокуратурі довелося тричі оскаржувати попередні рішення в касаційному порядку.

Наразі тривають дії для фактичного виконання рішення суду та повернення земель у власність територіальної громади.

Верховний Суд прокуратура

