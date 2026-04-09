Верховный Суд подтвердил незаконность передачи под застройку 18 гектаров земли вблизи Днепра

Верховный Суд подтвердил незаконность передачи под застройку 18 гектаров земель водного фонда вблизи Днепра и постановил вернуть его в коммунальную собственность общины.

Верховный Суд встал на сторону прокуратуры в деле о возврате в коммунальную собственность почти 18 гектаров земли вблизи Днепра, которые ранее были незаконно переданы частной структуре. Об этом сообщили в прокуратуре.

Речь идет об участках водного фонда в пределах прибрежной защитной полосы Каневского водохранилища. Закон четко определяет их статус: такие земли не подлежат приватизации и не могут использоваться под застройку.

В ходе судебного разбирательства прокуроры доказали, что передача этих территорий юридическому лицу под предлогом наличия объектов недвижимости была необоснованной. На самом деле планировалось использовать участки для строительства элитного коттеджного поселка, несмотря на их водоохранное значение и необходимость сохранения в коммунальной собственности.

Такие действия противоречат нормам земельного и водного законодательства Украины, которые запрещают застройку и приватизацию земель водного фонда, особенно в пределах прибрежных защитных полос.

Окончательную точку в деле поставил Верховный Суд, отказав в удовлетворении заявления ответчика о пересмотре решения апелляционной инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам.

Этому предшествовала длительная судебная борьба: прокуратуре пришлось трижды обжаловать предыдущие решения в кассационном порядке.

В настоящее время принимаются меры для фактического исполнения судебного решения и возврата земель в собственность территориальной громады.

