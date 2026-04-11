  1. В Україні

Які права мають цивільні, позбавлені свободи внаслідок агресії РФ: пояснення Мін’юсту

21:42, 11 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Держава визначає правові гарантії та механізми підтримки для цивільних осіб, позбавлених свободи внаслідок агресії РФ, а також для їхніх сімей.
Які права мають цивільні, позбавлені свободи внаслідок агресії РФ: пояснення Мін’юсту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цивільні громадяни, які незаконно втратили особисту свободу внаслідок збройної агресії РФ проти України, особи, що зникли безвісти за особливих обставин, а також їхні родини мають право на отримання державної допомоги, повідомляє Міністерство юстиції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Офіс Омбудсмана України підготував спеціальну Дорожню карту, присвячену правам цієї категорії осіб. У ній зібрано узагальнену інформацію про передбачені законом гарантії для постраждалих і способи їх реалізації. Нижче подаємо основні з них.

Як встановити факт позбавлення свободи

Факт позбавлення особистої свободи встановлюється за заявою самої особи, члена сім’ї або законного представника.

До заяви додаються документи, що підтверджують особу та громадянство, обставини позбавлення свободи, витяг з ЄРДР або інформацію від силових органів (за наявності).

Заяву подають до Міністерства розвитку громад та територій України. Гаряча телефонна лінія: (044) 351-48-01.

Грошова допомога

Особи та їхні родини можуть отримати:

- щорічну допомогу — під час перебування в місцях несвободи;

- одноразову допомогу — після звільнення;

- виплату у разі загибелі особи.

Заяву можна подати одночасно з поданням документів на встановлення факту позбавлення свободи.

Медична і психологічна допомога

Після звільнення громадянину гарантується медична допомога, реабілітація та психологічна підтримка. Допомога надається одразу після звернення до закладів охорони здоров’я.

Для отримання психологічної допомоги можна звертатись:

- на лінію Національної психологічної асоціації — 0 800 100 102;

- на лінію психологічної та емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції — 0 800 211 444;

- на лінію міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» — 0 800 210 160.

Всі консультації надаються анонімно, конфіденційно та безоплатно.

Соціальний захист

Цивільні особи, які були незаконно позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, мають право на:

- пенсійне забезпечення;

- страхові виплати;

- соціальні послуги;

- санаторно-курортне лікування;

- забезпечення засобами реабілітації.

Трудові гарантії

За такими громадянами зберігаються місце роботи і посада — на весь період полону та ще 6 місяців після звільнення. Також передбачена можливість перекваліфікації та підвищення кваліфікації. 

Право на житло та освіту

Після звільнення особи з числа зазначеної категорії, можуть отримати тимчасове житло та скористатися державною підтримкою для навчання (включно з оплатою, стипендіями, проживанням). 

Фінансові зобов’язання

Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи, на час перебування у полоні та протягом шести місяців після звільнення не нараховуються штрафи та пеня за фінансовими зобов’язаннями. Після звільнення вони мають право на проведення реструктуризації їхньої заборгованості.

Дружина або чоловік особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, має право на проведення реструктуризації їхньої заборгованості за кредитами перед банками, іншими фінансовими установами.

Безоплатна правнича допомога

Особи та їхні сім’ї мають право на:

- безоплатну правничу допомогу;

- відшкодування витрат на адвоката.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф мінюст омбудсмен

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]