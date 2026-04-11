Какие права имеют гражданские, лишенные свободы в результате агрессии РФ: объяснение Минюста
Гражданские лица, которые незаконно утратили личную свободу вследствие вооружённой агрессии РФ против Украины, лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах, а также их семьи имеют право на получение государственной помощи, сообщает Министерство юстиции.
Офис Омбудсмена Украины подготовил специальную Дорожную карту, посвящённую правам этой категории лиц. В ней собрана обобщённая информация о предусмотренных законом гарантиях для пострадавших и способах их реализации. Ниже приводим основные из них.
Как установить факт лишения свободы
Факт лишения личной свободы устанавливается по заявлению самого лица, члена семьи или законного представителя.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие личность и гражданство, обстоятельства лишения свободы, выписка из ЕРДР или информация от правоохранительных органов (при наличии).
Заявление подаётся в Министерство развития общин и территорий Украины. Горячая линия: (044) 351-48-01.
Денежная помощь
Лица и их семьи могут получить:
- ежегодную помощь — во время пребывания в местах несвободы;
- единовременную помощь — после освобождения;
- выплату в случае гибели лица.
Заявление можно подать одновременно с подачей документов для установления факта лишения свободы.
Медицинская и психологическая помощь
После освобождения гражданину гарантируется медицинская помощь, реабилитация и психологическая поддержка. Помощь предоставляется сразу после обращения в учреждения здравоохранения.
Для получения психологической помощи можно обратиться:
на линию Национальной психологической ассоциации — 0 800 100 102;
на линию психологической и эмоциональной поддержки Международной организации по миграции — 0 800 211 444;
на линию международной гуманитарной организации «Человек в беде» — 0 800 210 160.
Все консультации предоставляются анонимно, конфиденциально и бесплатно.
Социальная защита
Гражданские лица, которые были незаконно лишены личной свободы вследствие вооружённой агрессии РФ против Украины, имеют право на:
- пенсионное обеспечение;
- страховые выплаты;
- социальные услуги;
- санаторно-курортное лечение;
- обеспечение средствами реабилитации.
Трудовые гарантии
За такими гражданами сохраняются место работы и должность — на весь период пребывания в плену и ещё 6 месяцев после освобождения. Также предусмотрена возможность переквалификации и повышения квалификации.
Право на жильё и образование
После освобождения лица из указанной категории могут получить временное жильё и воспользоваться государственной поддержкой для обучения (включая оплату, стипендии, проживание).
Финансовые обязательства
Лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы, на время пребывания в плену и в течение шести месяцев после освобождения не начисляются штрафы и пеня по финансовым обязательствам. После освобождения они имеют право на реструктуризацию задолженности.
Супруга или супруг лица, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины, имеет право на реструктуризацию их задолженности по кредитам перед банками и другими финансовыми учреждениями.
Бесплатная правовая помощь
Лица и их семьи имеют право на:
- бесплатную правовую помощь;
- возмещение расходов на адвоката.
