Какие права имеют гражданские, лишенные свободы в результате агрессии РФ: объяснение Минюста

21:42, 11 апреля 2026
Государство определяет правовые гарантии и механизмы поддержки для гражданских лиц, лишенных свободы в результате агрессии РФ, а также для их семей.
Гражданские лица, которые незаконно утратили личную свободу вследствие вооружённой агрессии РФ против Украины, лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах, а также их семьи имеют право на получение государственной помощи, сообщает Министерство юстиции.

Офис Омбудсмена Украины подготовил специальную Дорожную карту, посвящённую правам этой категории лиц. В ней собрана обобщённая информация о предусмотренных законом гарантиях для пострадавших и способах их реализации. Ниже приводим основные из них.

Как установить факт лишения свободы

Факт лишения личной свободы устанавливается по заявлению самого лица, члена семьи или законного представителя.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие личность и гражданство, обстоятельства лишения свободы, выписка из ЕРДР или информация от правоохранительных органов (при наличии).

Заявление подаётся в Министерство развития общин и территорий Украины. Горячая линия: (044) 351-48-01.

Денежная помощь

Лица и их семьи могут получить:

  • ежегодную помощь — во время пребывания в местах несвободы;
  • единовременную помощь — после освобождения;
  • выплату в случае гибели лица.

Заявление можно подать одновременно с подачей документов для установления факта лишения свободы.

Медицинская и психологическая помощь

После освобождения гражданину гарантируется медицинская помощь, реабилитация и психологическая поддержка. Помощь предоставляется сразу после обращения в учреждения здравоохранения.

Для получения психологической помощи можно обратиться:

на линию Национальной психологической ассоциации — 0 800 100 102;

на линию психологической и эмоциональной поддержки Международной организации по миграции — 0 800 211 444;

на линию международной гуманитарной организации «Человек в беде» — 0 800 210 160.

Все консультации предоставляются анонимно, конфиденциально и бесплатно.

Социальная защита

Гражданские лица, которые были незаконно лишены личной свободы вследствие вооружённой агрессии РФ против Украины, имеют право на:

  • пенсионное обеспечение;
  • страховые выплаты;
  • социальные услуги;
  • санаторно-курортное лечение;
  • обеспечение средствами реабилитации.

Трудовые гарантии

За такими гражданами сохраняются место работы и должность — на весь период пребывания в плену и ещё 6 месяцев после освобождения. Также предусмотрена возможность переквалификации и повышения квалификации.

Право на жильё и образование

После освобождения лица из указанной категории могут получить временное жильё и воспользоваться государственной поддержкой для обучения (включая оплату, стипендии, проживание).

Финансовые обязательства

Лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы, на время пребывания в плену и в течение шести месяцев после освобождения не начисляются штрафы и пеня по финансовым обязательствам. После освобождения они имеют право на реструктуризацию задолженности.

Супруга или супруг лица, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины, имеет право на реструктуризацию их задолженности по кредитам перед банками и другими финансовыми учреждениями.

Бесплатная правовая помощь

Лица и их семьи имеют право на:

  • бесплатную правовую помощь;
  • возмещение расходов на адвоката.

