У Міноборони назвали дату нового «Рамштайну» та його пріоритети

Міністерство оборони України повідомили, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 15 квітня.

Під час робочого дзвінка міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус обговорили деталі майбутньої зустрічі. Україна готує оновлення щодо реалізації пунктів «Плану війни» для примусу Росії до миру.

Пріоритетними напрямками співпраці стануть - посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем, обмін бойовими даними та технологіями.

Україна пропонує союзникам модель кооперації, де партнери отримують доступ до унікального бойового досвіду та систем українського виробництва, зокрема методів боротьби з «шахедами».

Сторони готують низку технологічних проєктів, що включають додаткове фінансування дронів дальної та середньої радіуса дії (deep-strike та middle-strike).

Також обговорювалися перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.

Михайло Федоров відзначив критичну роль Німеччини у захисті української інфраструктури, зокрема завдяки поставкам ракет PAC-3.

«Внески від Німеччини мали критичне значення для відбиття російських атак», - підкреслив очільник Міноборони.

Окрему увагу міністри приділили обміну масивами бойових даних. Найближчим часом планується посилення взаємодії у цьому напрямку, що відкриє нові можливості для розвитку оборонних спроможностей обох країн.

