  1. В Україні

У Міноборони назвали дату нового «Рамштайну» та його пріоритети

08:48, 11 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністерство оборони України повідомили, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 15 квітня.
Фото: united24media.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час робочого дзвінка міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус обговорили деталі майбутньої зустрічі. Україна готує оновлення щодо реалізації пунктів «Плану війни» для примусу Росії до миру.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Пріоритетними напрямками співпраці стануть - посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем, обмін бойовими даними та технологіями.

Україна пропонує союзникам модель кооперації, де партнери отримують доступ до унікального бойового досвіду та систем українського виробництва, зокрема методів боротьби з «шахедами».

Сторони готують низку технологічних проєктів, що включають додаткове фінансування дронів дальної та середньої радіуса дії (deep-strike та middle-strike).

Також обговорювалися перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.

Михайло Федоров відзначив критичну роль Німеччини у захисті української інфраструктури, зокрема завдяки поставкам ракет PAC-3.

«Внески від Німеччини мали критичне значення для відбиття російських атак», - підкреслив очільник Міноборони.

Окрему увагу міністри приділили обміну масивами бойових даних. Найближчим часом планується посилення взаємодії у цьому напрямку, що відкриє нові можливості для розвитку оборонних спроможностей обох країн.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міноборони Михайло Федоров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]