В Минобороны назвали дату нового «Рамштайна» и его приоритеты

08:48, 11 апреля 2026
Министерство обороны Украины сообщило, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится 15 апреля.
Фото: united24media.com
Во время рабочего звонка министр обороны Украины Михаил Федоров и его немецкий коллега Борис Писториус обсудили детали предстоящей встречи. Украина готовит обновление по реализации пунктов «Плана войны» для принуждения России к миру.

Приоритетными направлениями сотрудничества станут — усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем, обмен боевыми данными и технологиями.

Украина предлагает союзникам модель кооперации, где партнеры получают доступ к уникальному боевому опыту и системам украинского производства, в частности методам борьбы с «шахедами».

Стороны готовят ряд технологических проектов, включающих дополнительное финансирование дронов дальнего и среднего радиуса действия (deep-strike и middle-strike).

Также обсуждались перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия.

Михаил Федоров отметил критическую роль Германии в защите украинской инфраструктуры, в частности благодаря поставкам ракет PAC-3.

«Вклады Германии имели критическое значение для отражения российских атак», — подчеркнул глава Минобороны.

Отдельное внимание министры уделили обмену массивами боевых данных. В ближайшее время планируется усиление взаимодействия в этом направлении, что откроет новые возможности для развития оборонных возможностей обеих стран.

Минобороны Михаил Федоров

