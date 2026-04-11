Жінка купила електричну піч неналежної якості, але продавець відмовився повертати кошти: чи все закінчилося

Закон гарантує право на належну якість товарів, безпечність продукції та можливість повернення коштів або заміни товару у разі виявлення недоліків.

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області роз’яснило питання повернення коштів за неякісний товар.

«Нещодавно до спеціалістів звернулася жінка, яка придбала через інтернет-магазин електричну піч вартістю 6535 грн. Після покупки виявилося, що товар є неналежної якості. Споживачка звернулася до продавця з проханням замінити товар або повернути кошти, однак отримала усну відмову.

Під час особистого прийому фахівці надали заявниці необхідну консультацію та допомогли правильно оформити заяву-претензію до суб’єкта господарювання. Також їй було роз’яснено її права відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Зокрема, закон гарантує право на належну якість товарів, безпечність продукції та можливість повернення коштів або заміни товару у разі виявлення недоліків», - йдеться у заяві.

Зазначається, що ситуацію вдалося вирішити: продавець повернув споживачці повну вартість товару - 6535 грн.

