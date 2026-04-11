Женщина купила электрическую печь ненадлежащего качества, но продавец отказался возвращать деньги: чем все закончилось

Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области разъяснило вопрос возврата средств за некачественный товар.

«Недавно к специалистам обратилась женщина, которая приобрела через интернет-магазин электрическую печь стоимостью 6535 грн. После покупки выяснилось, что товар является ненадлежащего качества. Потребительница обратилась к продавцу с просьбой заменить товар или вернуть деньги, однако получила устный отказ.

Во время личного приема специалисты предоставили заявительнице необходимую консультацию и помогли правильно оформить заявление-претензию к субъекту хозяйствования. Также ей были разъяснены ее права в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей». В частности, закон гарантирует право на надлежащее качество товаров, безопасность продукции и возможность возврата средств или замены товара в случае выявления недостатков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию удалось решить: продавец вернул потребительнице полную стоимость товара — 6535 грн.

