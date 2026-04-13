  1. В Україні

Оформлення закордонного паспорту: чи можна використати фото з попереднього документа

23:12, 13 квітня 2026
Паспортний сервіс пояснив, чому при оформленні нового закордонного паспорту або ID-картки, фотографування проводиться безпосередньо під час подачі документів.

«Під час кожного нового оформлення у реєстрі створюється новий запис з актуальними біометричними даними особи. Саме тому фото робиться в момент подачі документів — щоб воно відповідало зовнішності власника на дату оформлення», - заявили у відомстві.

Крім того, фотографія для біометричних документів повинна відповідати встановленим технічним вимогам: нейтральний фон, правильне освітлення, чітке положення обличчя та відсутність сторонніх предметів. Саме тому фотографування здійснюється на спеціальному обладнанні під час оформлення.

Також там додали, що навіть якщо попередній документ був оформлений зовсім нещодавно, фотографію необхідно зробити повторно — це обов’язкова процедура для виготовлення біометричних документів.

