Оформление загранпаспорта: можно ли использовать фото из предыдущего документа

Фотография для биометрических документов должна соответствовать установленным техническим требованиям.

Паспортный сервис объяснил, почему при оформлении нового заграничного паспорта или ID-карты фотографирование проводится непосредственно во время подачи документов.

«При каждом новом оформлении в реестре создается новая запись с актуальными биометрическими данными лица. Именно поэтому фото делается в момент подачи документов — чтобы оно соответствовало внешности владельца на дату оформления», — заявили в ведомстве.

Кроме того, фотография для биометрических документов должна соответствовать установленным техническим требованиям: нейтральный фон, правильное освещение, четкое положение лица и отсутствие посторонних предметов. Именно поэтому фотографирование осуществляется на специальном оборудовании во время оформления.

Также там добавили, что даже если предыдущий документ был оформлен совсем недавно, фотографию необходимо сделать повторно — это обязательная процедура для изготовления биометрических документов.

