  1. В Україні

В Умані працівниця банку заволоділа коштами матері загиблого військового

00:06, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жінка отримала доступ до рахунку та систематично знімала кошти через банкомати.
В Умані правоохоронці повідомили про підозру вже колишній працівниці банку, яка підозрюється у заволодінні понад 1 млн грн із рахунку матері загиблого військовослужбовця, пише Черкаська обласна прокуратура.

Зазначається, що 35-річна жителька Умані, працюючи головним економістом банківського відділення, ввела в оману 75-річну клієнтку та переконала її відкрити додатковий рахунок і переказати на нього кошти, отримані у зв’язку із загибеллю сина під час бойових дій на Харківському напрямку.

Надалі підозрювана отримала доступ до цього рахунку та систематично знімала кошти через банкомати.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи жінки вилучено речові докази.

За клопотанням прокурора їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

У разі доведення вини жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]