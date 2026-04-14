В Умані працівниця банку заволоділа коштами матері загиблого військового

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Умані правоохоронці повідомили про підозру вже колишній працівниці банку, яка підозрюється у заволодінні понад 1 млн грн із рахунку матері загиблого військовослужбовця, пише Черкаська обласна прокуратура.

Зазначається, що 35-річна жителька Умані, працюючи головним економістом банківського відділення, ввела в оману 75-річну клієнтку та переконала її відкрити додатковий рахунок і переказати на нього кошти, отримані у зв’язку із загибеллю сина під час бойових дій на Харківському напрямку.

Надалі підозрювана отримала доступ до цього рахунку та систематично знімала кошти через банкомати.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи жінки вилучено речові докази.

За клопотанням прокурора їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

У разі доведення вини жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.