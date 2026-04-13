  1. В Украине

В Умани сотрудница банка завладела средствами матери погибшего военного

00:06, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина получила доступ к счету и систематически снимала средства через банкоматы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Умани правоохранители сообщили о подозрении уже бывшей сотруднице банка, которая подозревается в завладении более 1 млн грн со счета матери погибшего военнослужащего, пишет Черкасская областная прокуратура. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что 35-летняя жительница Умани, работая главным экономистом банковского отделения, ввела в заблуждение 75-летнюю клиентку и убедила ее открыть дополнительный счет и перевести на него средства, полученные в связи с гибелью сына во время боевых действий на Харьковском направлении.

В дальнейшем подозреваемая получила доступ к этому счету и систематически снимала средства через банкоматы. 

Во время обысков по месту жительства и работы женщины изъяты вещественные доказательства.

По ходатайству прокурора ей избрана мера пресечения — содержание под стражей. 

В случае доказательства вины женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник ВСУ Нацбанк Умань

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]