В Умани сотрудница банка завладела средствами матери погибшего военного
В Умани правоохранители сообщили о подозрении уже бывшей сотруднице банка, которая подозревается в завладении более 1 млн грн со счета матери погибшего военнослужащего, пишет Черкасская областная прокуратура.
Отмечается, что 35-летняя жительница Умани, работая главным экономистом банковского отделения, ввела в заблуждение 75-летнюю клиентку и убедила ее открыть дополнительный счет и перевести на него средства, полученные в связи с гибелью сына во время боевых действий на Харьковском направлении.
В дальнейшем подозреваемая получила доступ к этому счету и систематически снимала средства через банкоматы.
Во время обысков по месту жительства и работы женщины изъяты вещественные доказательства.
По ходатайству прокурора ей избрана мера пресечения — содержание под стражей.
В случае доказательства вины женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
