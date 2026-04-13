В Умани сотрудница банка завладела средствами матери погибшего военного

Женщина получила доступ к счету и систематически снимала средства через банкоматы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Умани правоохранители сообщили о подозрении уже бывшей сотруднице банка, которая подозревается в завладении более 1 млн грн со счета матери погибшего военнослужащего, пишет Черкасская областная прокуратура.

Отмечается, что 35-летняя жительница Умани, работая главным экономистом банковского отделения, ввела в заблуждение 75-летнюю клиентку и убедила ее открыть дополнительный счет и перевести на него средства, полученные в связи с гибелью сына во время боевых действий на Харьковском направлении.

В дальнейшем подозреваемая получила доступ к этому счету и систематически снимала средства через банкоматы.

Во время обысков по месту жительства и работы женщины изъяты вещественные доказательства.

По ходатайству прокурора ей избрана мера пресечения — содержание под стражей.

В случае доказательства вины женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.