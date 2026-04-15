  1. В Україні

13000 доларів за уникнення мобілізації – у Сумах викрили схему

12:38, 15 квітня 2026
Підозрювані пропонували військовозобов’язаним оформити фіктивні документи про наявність близького родича, який потребує постійного догляду.
Фото: прокуратура
У Сумах правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам, які налагодили незаконний виїзд осіб призовного віку за межі України. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, діючи за попередньою змовою, підозрювані пропонували військовозобов’язаним оформити фіктивні документи про наявність близького родича, який потребує постійного догляду. У подальшому це дозволило б їм отримати відстрочку від призову на військову службу та виїхати за кордон.

За вирішення вказаного питання та повний супровід на всіх етапах бажаючі уникнути мобілізації сплачували 13 тисяч доларів США. При цьому, зі слів підозрюваних, частина коштів призначалася для надання неправомірної вигоди посадовим особам, від яких залежало прийняття відповідних рішень.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. При цьому для двох з можливістю звільнення під заставу в розмірі 266 тис. грн, третьому спільнику визначено 133 тис. грн застави.

Дії підозрюваних кваліфіковано як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 КК України).

прокуратура Суми

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Чи можна звільнити працівника через конфлікти в колективі та порушення етики: що говорить Верховний Суд

Відсутність посадової інструкції, загальні формулювання в наказах і недоведені порушення можуть зробити звільнення незаконним.

Акціонерні товариства і ТОВ отримають нові правила управління — оновлять корпоративні договори та статути

В Україні планують змінити правила корпоративного управління в компаніях і реєстрації юридичних осіб.

В Україні планують запустити механізм «розблокування» банківських коштів на масове будівництво квартир для ВПО

Українські банки зможуть вивільняти капітал для нових позик, передаючи права на отримання відсотків за діючими кредитними портфелями спеціалізованим платформам.

Місцеві ради зобов’яжуть допомагати активістам: як зміняться правила створення органів самоорганізації населення

Будинкові, вуличні та селищні комітети отримають частину повноважень рад та ресурси на благоустрій за новими правилами.

Цифрова «соціальна ознака»: як новий урядовий експеримент спростить життя багатодітним сім’ям

Експериментальний перехід на «соціальну ознаку» стане першим кроком до повної цифровізації пільг для всіх вразливих категорій громадян в Україні.

