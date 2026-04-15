13000 доларів за уникнення мобілізації – у Сумах викрили схему

Фото: прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сумах правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам, які налагодили незаконний виїзд осіб призовного віку за межі України. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, діючи за попередньою змовою, підозрювані пропонували військовозобов’язаним оформити фіктивні документи про наявність близького родича, який потребує постійного догляду. У подальшому це дозволило б їм отримати відстрочку від призову на військову службу та виїхати за кордон.

За вирішення вказаного питання та повний супровід на всіх етапах бажаючі уникнути мобілізації сплачували 13 тисяч доларів США. При цьому, зі слів підозрюваних, частина коштів призначалася для надання неправомірної вигоди посадовим особам, від яких залежало прийняття відповідних рішень.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. При цьому для двох з можливістю звільнення під заставу в розмірі 266 тис. грн, третьому спільнику визначено 133 тис. грн застави.

Дії підозрюваних кваліфіковано як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.