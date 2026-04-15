13000 долларов за уклонение от мобилизации — в Сумах разоблачили схему

12:38, 15 апреля 2026
Подозреваемые предлагали военнообязанным оформить фиктивные документы о наличии близкого родственника, нуждающегося в постоянном уходе.
Фото: прокуратура
В Сумах правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам, которые наладили незаконный выезд лиц призывного возраста за пределы Украины. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, действуя по предварительному сговору, подозреваемые предлагали военнообязанным оформить фиктивные документы о наличии близкого родственника, нуждающегося в постоянном уходе. В дальнейшем это позволило бы им получить отсрочку от призыва на военную службу и выехать за границу.

За решение указанного вопроса и полное сопровождение на всех этапах желающие избежать мобилизации платили 13 тысяч долларов США. При этом, по словам подозреваемых, часть средств предназначалась для предоставления неправомерной выгоды должностным лицам, от которых зависело принятие соответствующих решений.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом для двух — с возможностью освобождения под залог в размере 266 тыс. грн, третьему соучастнику определен залог в размере 133 тыс. грн.

Действия подозреваемых квалифицированы как незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, а также получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

