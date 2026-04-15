  1. В Україні

Демобілізація чоловіків 55+ із правом на пільгову пенсію — петиція до Кабміну провалилася

12:20, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про демобілізацію військових 55+, які через шкідливі умови праці отримали право на цивільну пенсію.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Петиція до Кабміну із закликом демобілізувати чоловіків віком від 55 років, які мають право на цивільну пільгову пенсію, не набрала достатньої кількості голосів для розгляду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціативу зареєстрували в січні на урядовій платформі електронних петицій. Станом на 15 квітня вона отримала лише 165 підписів із необхідних 25 тисяч.

У тексті звернення зазначалося, що йдеться про чоловіків, які здобули право на пільгову пенсію через тривалу роботу у шкідливих і важких умовах.

Авторка наголошувала: саме надання такого статусу свідчить про погіршений стан здоров’я та знижену працездатність цих осіб.

На її думку, подальше проходження військової служби такими громадянами створює надмірні ризики для їхнього життя і здоров’я, а також може впливати на ефективність служби. Вона також апелювала до принципів соціальної справедливості та гуманності.

Це не перша подібна ініціатива, яка не отримала підтримки. Зокрема, петиція щодо демобілізації військових віком понад 55 років після трьох років служби також не подолала необхідний поріг голосів.

Крім того, не знайшла достатньої підтримки ще одна петиція — із пропозицією зменшити верхню межу призовного віку з 60 до 58 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Кабінет Міністрів України петиція мобілізація військова служба

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]