Демобілізація чоловіків 55+ із правом на пільгову пенсію — петиція до Кабміну провалилася

Йдеться про демобілізацію військових 55+, які через шкідливі умови праці отримали право на цивільну пенсію.

Петиція до Кабміну із закликом демобілізувати чоловіків віком від 55 років, які мають право на цивільну пільгову пенсію, не набрала достатньої кількості голосів для розгляду.

Ініціативу зареєстрували в січні на урядовій платформі електронних петицій. Станом на 15 квітня вона отримала лише 165 підписів із необхідних 25 тисяч.

У тексті звернення зазначалося, що йдеться про чоловіків, які здобули право на пільгову пенсію через тривалу роботу у шкідливих і важких умовах.

Авторка наголошувала: саме надання такого статусу свідчить про погіршений стан здоров’я та знижену працездатність цих осіб.

На її думку, подальше проходження військової служби такими громадянами створює надмірні ризики для їхнього життя і здоров’я, а також може впливати на ефективність служби. Вона також апелювала до принципів соціальної справедливості та гуманності.

Це не перша подібна ініціатива, яка не отримала підтримки. Зокрема, петиція щодо демобілізації військових віком понад 55 років після трьох років служби також не подолала необхідний поріг голосів.

Крім того, не знайшла достатньої підтримки ще одна петиція — із пропозицією зменшити верхню межу призовного віку з 60 до 58 років.

