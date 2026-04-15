  1. В Украине

Демобилизация мужчин 55+ с правом на льготную пенсию — петиция в Кабмин провалилась

12:20, 15 апреля 2026
Речь идет о демобилизации военнослужащих 55+, которые из-за вредных условий труда получили право на гражданскую пенсию.
Петиция в Кабмин с призывом демобилизовать мужчин в возрасте от 55 лет, которые имеют право на гражданскую льготную пенсию, не набрала достаточного количества голосов для рассмотрения.

Инициативу зарегистрировали в январе на правительственной платформе электронных петиций. По состоянию на 15 апреля она получила лишь 165 подписей из необходимых 25 тысяч.

В тексте обращения отмечалось, что речь идет о мужчинах, которые получили право на льготную пенсию из-за длительной работы во вредных и тяжелых условиях.

Автор подчеркивала: само предоставление такого статуса свидетельствует об ухудшенном состоянии здоровья и сниженной работоспособности этих лиц.

По ее мнению, дальнейшее прохождение военной службы такими гражданами создает чрезмерные риски для их жизни и здоровья, а также может влиять на эффективность службы. Она также апеллировала к принципам социальной справедливости и гуманности.

Это не первая подобная инициатива, которая не получила поддержки. В частности, петиция о демобилизации военнослужащих в возрасте старше 55 лет после трех лет службы также не преодолела необходимый порог голосов.

Кроме того, не нашла достаточной поддержки еще одна петиция — с предложением снизить верхнюю границу призывного возраста с 60 до 58 лет.

