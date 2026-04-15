У Києві у ТРЦ Gulliver чоловік впав з пʼятого поверху – поліція

Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні торговельного центру в Печерському районі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві в торговельно-розважальному центрі Gulliver загинув чоловік, який впав з висоти п’ятого поверху. Про це повідомили у поліції столиці.

Трагедія сталася у Печерському районі. За попередніми даними, відвідувач ТРЦ впав із висоти та від отриманих тілесних ушкоджень загинув.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.