В Киеве в ТРЦ Gulliver мужчина упал с пятого этажа – полиция

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины в помещении торгового центра в Печерском районе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в торгово-развлекательном центре Gulliver погиб мужчина, который упал с высоты пятого этажа. Об этом сообщили в полиции столицы.

Трагедия произошла в Печерском районе. По предварительным данным, посетитель ТРЦ упал с высоты и от полученных телесных повреждений погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.