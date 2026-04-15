В Киеве в ТРЦ Gulliver мужчина упал с пятого этажа – полиция
12:18, 15 апреля 2026
Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины в помещении торгового центра в Печерском районе.
В Киеве в торгово-развлекательном центре Gulliver погиб мужчина, который упал с высоты пятого этажа. Об этом сообщили в полиции столицы.
Трагедия произошла в Печерском районе. По предварительным данным, посетитель ТРЦ упал с высоты и от полученных телесных повреждений погиб.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают личность погибшего.
