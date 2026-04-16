Чи виплатять лікарняні під час суду про незаконне звільнення: пояснення

Лікарняні звільненому працівнику під час спору про незаконне звільнення виплачують лише у разі його поновлення на роботі.

Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснює, що законодавство передбачає особливий порядок виплати лікарняних у разі спору щодо незаконного звільнення. Якщо під час такого спору працівник стає тимчасово непрацездатним, допомога виплачується лише за умови його поновлення на роботі.

Право на ці виплати виникає з дня ухвалення відповідного рішення уповноваженим органом. Такі норми визначені Законом України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Чи оплачують мобілізованим лікарняні?

За працівниками, які проходять військову службу під час мобілізації, зберігаються лише місце роботи та посада.

Причина полягає в тому, що працівник на час мобілізації увільняється від виконання трудових обов’язків, а отже — не втрачає заробітну плату, яку компенсує допомога по тимчасовій непрацездатності.

