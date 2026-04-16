Выплатят ли больничные во время суда о незаконном увольнении: объяснение

Больничные уволенному работнику во время спора о незаконном увольнении выплачивают только в случае его возобновления на работе.

Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъясняет, что законодательство предусматривает особый порядок выплаты больничных в случае спора по поводу незаконного увольнения. Если во время такого спора работник становится временно нетрудоспособным, пособие выплачивается только при его возобновлении на работе.

Право на эти выплаты возникает со дня принятия решения уполномоченным органом. Такие нормы определены Законом Украины об общеобязательном государственном социальном страховании.

Оплачивают ли мобилизованным больничные?

За работниками, проходящими военную службу во время мобилизации, сохраняются только место работы и должность.

Причина состоит в том, что работник на время мобилизации освобождается от выполнения трудовых обязанностей, а значит, не теряет заработную плату, которую компенсирует пособие по временной нетрудоспособности.

