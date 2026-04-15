ВРП розглянула 56 повідомлень про тиск на суддів з початку року

16:06, 15 квітня 2026
Лише за перший квартал цього року надійшло 46 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.
Упродовж першого кварталу 2026 року до Вищої ради правосуддя надійшло 46 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів. Про це повідомили у ВРП.

Йдеться про випадки, пов’язані з впливом на здійснення правосуддя, порушенням гарантій незалежності суддів або діями, що можуть підривати авторитет правосуддя.

З урахуванням звернень, поданих у попередні періоди, з початку року Рада розглянула загалом 56 повідомлень суддів.

За результатами розгляду 23 повідомлень про втручання у діяльність суддів ВРП ухвалила 17 рішень про вжиття заходів реагування. Зокрема, йдеться про звернення до правоохоронних органів і прокуратури щодо розслідування відповідних фактів, а також подання до уповноважених органів про притягнення винних осіб до відповідальності.

Водночас розглянувши 31 повідомлення суддів, Рада ухвалила 9 рішень про затвердження 25 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Крім того, ВРП було ухвалено рішення про залишення 2 повідомлень без розгляду.

Окремо у ВРП зазначили, що в межах своїх повноважень Рада ухвалила 5 рішень з власної ініціативи про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

У відомстві нагадали, що втручання в діяльність судових органів передбачає кримінальну відповідальність відповідно до статті 376 Кримінального кодексу України.

суд суддя правосуддя ВРП

