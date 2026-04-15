ВРП розглянула 56 повідомлень про тиск на суддів з початку року

Упродовж першого кварталу 2026 року до Вищої ради правосуддя надійшло 46 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів. Про це повідомили у ВРП.

Йдеться про випадки, пов’язані з впливом на здійснення правосуддя, порушенням гарантій незалежності суддів або діями, що можуть підривати авторитет правосуддя.

З урахуванням звернень, поданих у попередні періоди, з початку року Рада розглянула загалом 56 повідомлень суддів.

За результатами розгляду 23 повідомлень про втручання у діяльність суддів ВРП ухвалила 17 рішень про вжиття заходів реагування. Зокрема, йдеться про звернення до правоохоронних органів і прокуратури щодо розслідування відповідних фактів, а також подання до уповноважених органів про притягнення винних осіб до відповідальності.

Водночас розглянувши 31 повідомлення суддів, Рада ухвалила 9 рішень про затвердження 25 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Крім того, ВРП було ухвалено рішення про залишення 2 повідомлень без розгляду.

Окремо у ВРП зазначили, що в межах своїх повноважень Рада ухвалила 5 рішень з власної ініціативи про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

У відомстві нагадали, що втручання в діяльність судових органів передбачає кримінальну відповідальність відповідно до статті 376 Кримінального кодексу України.

